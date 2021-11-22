Папа призвал бороться с нищетой, чтобы искоренить детский труд

Папа Франциск принял на частной аудиенции в ватиканском Зале консистории участников международной конференции «Искоренение детского труда. Созидание лучшего будущего». Симпозиум организован в Риме ватиканским Департаментом служения целостному развитию человека.

Феномен детского труда, подчеркнул в своей речи Епископ Рима, глубоко влияет на настоящее и будущее человечества. Шокирует факт, что при современной экономике, насыщенной техническими инновациями, дети вынуждены работать: это угрожает их психическому и физическому здоровью, лишает права на образование и на счастливое детство, причём пандемия ещё больше усугубила тяжёлую ситуацию.

Труд несовершеннолетних, по словам Папы Франциска, не следует путать с помощью по дому, которую они могут оказывать в свободное время и в соответствии со своим возрастом; в целом такое занятие благотворно влияет на их развитие, поскольку помогает развивать навыки и повышает уровень сознательности и ответственности. Однако детский труд, подчеркнул Святейший Отец, – это совсем иное: здесь речь идёт об «эксплуатации детей в производственных процессах глобализированной экономики ради прибыли и выгоды других»:

«Это отказ детям в праве на здоровье, образование и гармоничное развитие, включая возможность играть и мечтать. Это трагедия, потому что ребёнок, у которого нет возможности мечтать и играть, не может расти. Это отнимает будущее у детей, а значит, и у самого человечества, нанося ущерб человеческому достоинству».

Крайняя нищета, безработица и, как следствие, отчаяние в семьях являются факторами, которые в наибольшей степени ввергают детей в трудовую эксплуатацию. «Если мы хотим искоренить печальный феномен детского труда, – подчеркнул Папа, – то должны работать сообща над искоренением бедности, над исправлением перекосов нынешней экономической системы, которая аккумулирует богатство в руках немногих. Необходимо поощрять государства и представителей бизнеса к созданию возможностей для достойного труда со справедливой заработной платой, позволяющей семьям удовлетворять свои потребности без принуждения детей к труду. Мы должны объединить наши усилия для продвижения качественного образования, бесплатного для всех в любой стране, а также системы здравоохранения, доступной для всех без исключения. Все социальные субъекты обязаны бороться с детским трудом и его причинами. Участие в этой конференции представителей международных организаций, гражданского общества, бизнеса и Церкви является знаком большой надежды».

Святейший Отец призвал Департамент служения целостному развитию человека – в компетенцию которого входит также содействие развитию детей – и далее продвигать и координировать инициативы по искоренению детского труда, которые уже предпринимаются на всех уровнях. Всем докладчикам и участникам международной конференции Папа Франциск выразил признательность за то, что они делятся опытом и приверженностью этому обязательству, которое является вопросом цивилизации:

«Я призываю вас продолжать идти по этому пути, не падая духом из-за неизбежных трудностей, но постоянно расширяя сеть вовлечённых в проекты людей и организаций. Будем же всегда помнить слова Иисуса из Евангелия: ‘Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне’ (Мф 25,40). Вверяю вас, ваши семьи и вашу работу материнскому заступничеству Пресвятой Девы и благословляю вас от всего сердца».

Источник: Vatican News