Папа пригласил молодёжь на ВДМ-2023 в Лиссабон (ВИДЕО)

Папа Франциск обнародовал видеопослание участникам Всемирного дня молодёжи, который будет проходить в Лиссабоне с 1 по 6 августа. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отмечает, что – хотя до форума остаются три месяца – участие в нём требует усиленной подготовки: необходимо отпроситься с работы или учёбы, получить билет, приехать и устроиться… «Словом, забот очень много, однако всегда нужно смотреть на горизонт». Это и есть надежда, подчёркивает Папа, отмечая, что участие во Всемирном дне молодёжи – это прекрасно, и подготовка к нему проходит в радости.

«Имейте надежду, – призывает юношей и девушек Епископ Рима, – потому что в такие дни человек сильно растёт. Мы не осознаём этого, но всё остаётся внутри. Приобретённые ценности, отношения с иностранной молодёжью, встречи: всё это остаётся в нас и в первую очередь – увиденное свидетельство силы молодых людей. Церковь обладает силой юности. Так что вперёд!».

Святейший Отец даёт совет по эффективной подготовке к лиссабонскому форуму: «Обратитесь к своим корням, постарайтесь встретиться с людьми старшего поколения». У многих участников есть бабушки и дедушки, которых стоит навестить, поговорить и узнать, как с пользой прожить эту встречу: «Они поделятся с вами мудростью; вы же всегда смело двигайтесь вперёд».

В конце видеопослания Папа Франциск говорит:

«С нетерпением жду встречи с вами в Лиссабоне. До свидания!»