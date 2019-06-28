Папа подтвердил «крепкие узы» между Церквами Рима и Константинополя

«Скандал разделений, которые до сих пор полностью не преодолены, можно побороть только Божьей благодатью на совместном пути, сопровождая молитвой шаги друг друга, возвещая Евангелие согласия, спеша на помощь нуждающимся, на пути диалога в истине, не поддаваясь предубеждениям прошлого»: Папа Франциск подчеркнул это, приветствуя в Ватикане делегацию от Константинопольского Патриархата, находящуюся здесь по случаю праздника Святых Апостолов Петра и Павла, который отмечается обоими Церквами 29 июня как на Востоке. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Ваше присутствие, — сказал Папа, обращаясь к представителям Патриарха Варфоломея и Священного Синода Константинопольской Церкви, — свидетельствует о крепких узах между Церковью Рима и Церковью Константинополя и о совместном обязательстве шествовать к той полноте общения, которой мы жаждем, в послушании воле Иисуса». Праздник Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, отметил Епископ Рима, побуждает к «апостольскому мужеству благовествования», которое подразумевает внимание к новым вызовам нашего времени. Папа отметил усилия, прилагаемые Патриархом Варфоломеем для защиты творения: это «конкретный способ служения ближнему в духе Евангелия». «Точно так же, -добавил Святейший Отец, — я считаю добрым знаком сотрудничество между Католической Церковью и Вселенским Патриархатом по другим актуальным вопросам, таким как борьба с современными формами рабства, прием и интеграция мигрантов и беженцев, продвижение мира на разных уровнях».

Папа Франциск упомянул о недавних поездках в Болгарию и Румынию, где он встречался соответственно с Патриархами Неофитом и Даниилом и со Священными Синодами: «Тогда, как и во время различных встреч с братом Варфоломеем и с другими первоиерархами, я имел случай оценить духовное богатство, присущее Православию. Должен сказать, что я вернулся из этих стран с еще большим желанием общения. Я всё больше убеждаюсь, что восстановление полного единства между католиками и православными проходит через уважение специфических особенностей и через гармоничное сосуществование законных различий».

«Как Епископ Рима, — подчеркнул Папа, — я желаю еще раз подтвердить, что для нас, католиков, цель диалога – это полное общение при законных различиях, а не уравнивание и тем более не поглощение».