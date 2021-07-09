Папа осудил убийство президента Гаити

Папа осудил убийство президента Гаити

Июль 09, 2021

направил телеграмму апостольскому нунцию в , выражая жителям страны и тяжелораненой первой леди по поводу убийства президента Жовенеля Моиза, которое произошло в ночь с 6 на 7 июля.

В послании за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Епископ Рима «осуждает все формы насилия как средство разрешения кризисов и конфликтов». Папа вверяет Богу выздоровление первой леди Мартин Моиз и возносит заупокойные молитвы Отцу милосердия о погибшем президенте.

Папа Франциск желает «возлюбленному гаитянскому народу будущего в братском согласии, солидарности и процветании» и в знак утешения призывает «обильные Божьи благословения на Гаити и на всех его жителей».

Источник: Vatican News

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