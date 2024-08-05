Папа обратился к молодым паломникам в Меджугорье

Папа Франциск обратился с посланием к участникам 35-го Молодежного фестиваля, который с 1 августа проходит в богородичном святилище Меджугорье на тему «Мария избрала благую часть» (Лк 10,42). На основании этих слов Иисуса Святейший Отец предлагает молодёжи «несколько кратких напутствий» для их духовного становления и миссии в Церкви и в мире. Передает русская служба Vatican News.

«Обращаясь к Марфе, сестре Лазаря, и к Марии, Иисус напоминает, что подлинное ученичество заключено во внимании к Слову Господню, – отмечает Папа. – Мария понимает, что Господь вошёл в ее дом, но Он также хочет войти в её сердце. Сев у Его ног, чтобы слушать Его, она избрала лучшую часть, которая ‘не отнимется у неё’».

Однако есть ещё и «другая подлинная ученица», Мария из Назарета, которая сумела принять Слово Божье, «всецело отдав себя в распоряжение Божьего замысла»: она пребывала у подножия Креста и была вместе с апостолами в день Пятидесятницы. Позволив Слову Божьему войти в её сердце, Пресвятая Дева в совершенстве исполнила свою миссию, тоже избрав самое лучшее – Господа Иисуса. Подобным образом и молодые участники фестиваля в Меджугорье призваны становиться подлинными учениками Христа, подчёркивает Святейший Отец.

Епископ Рима советует молодёжи размышлять над Словом Божьим, дабы оно освещало их разум и сердце, открывая волю Божью о каждом из них:

«Я призываю вас укреплять связь с Евангелием и носить его с собой, чтобы оно становилось компасом, указывающим необходимый путь».

«Незнание Писания – это незнание Христа», – цитирует св. Иеронима Папа Франциск, призывая молодых паломников приступать к Таинствам Евхаристии и Примирения. Следует также помнить, что настоящий ученик заботится не только о собственной духовной жизни, но и «непременно передаёт Царство Божие другим», ибо каждый человек в Церкви призван к благовестию.

«Необходимо смело говорить о Христе в своих семьях, на учёбе и работе, на досуге. Возвещайте Его прежде всего собственной жизнью, являя видимое присутствие Христа в вашей жизни, в ежедневных делах, согласуя с Евангелием каждое конкретное решение».

Господь просит юных католиков быть апостолами Благой вести и «зодчими нового человечества», пишет Папа Франциск, вверяя молодёжь Пресвятой Богородице: «Пусть её пример побуждает вас быть глашатаями надежды, любви и мира на этой земле».