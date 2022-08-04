Папа – о. Мартину: подражайте Иисусу, Который близок к каждому

Папа Франциск ответил на письмо отца-иезуита Джеймса Мартина, который осуществляет апостольское служение среди представителей ЛГБТ. Передает русская служба Vatican News.

«Я призываю вас и далее трудиться над культурой встречи: она сокращает расстояния и обогащает нас нашими же различиями, как это делал Иисус, ставший близким для всех», – пишет Святейший Отец в коротком послании по случаю конференции католического служения ЛГБТ Outreach, проходившей в Фордхемском университете Нью-Йорка.

Папа отмечает, что самое ценное происходит в межличностных встречах: «Действительно, пандемия подтолкнула нас к поиску альтернативных путей для сокращения дистанций. Она также выявила такие незаменимые вещи, как способность смотреть друг на друга ‘лицом к лицу’, даже в отношении тех, кто думает иначе или тех, чьи особенности, казалось бы, разделяют нас или даже нам противостоят. Преодолевая эти барьеры, мы приходим к пониманию, что нас объединяет гораздо больше вещей, нежели разъединяет». В конце письма Епископ Рима заверяет собрата по ордену в молитвенной памяти, просит о молитве и преподаёт апостольское благословение, вверяя его служение небесной опеке Пресвятой Богородицы.

Папа уже неоднократно обращался к о. Мартину, которого назначил консультантом Департамента коммуникации Святейшего Престола, призывая его нести представителям ЛГБТ «стиль» Бога: «близость, милосердие и нежность».

«Бог есть Отец и не отвергает никого из Своих детей», – заявил недавно Папа Франциск одному ЛГБТ-католику, столкнувшемуся с отвержением Церкви. Епископ Рима попросил его считать такое отношение позицией не самой Церкви, а «людей Церкви», потому что «Церковь – это матерь, которая созывает всех своих детей», не обращая внимание на различия среди них. По словам Папы, «Церковь избирательная, чистокровная – это вовсе не Святая Матерь Церковь, а, скорее, секта».

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Письмо Папы Римского о. Джеймсу Мартину, SJ, от 8 мая 2022 года: