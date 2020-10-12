Папа о климатическом кризисе: сделать выбор, пока не поздно

Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам виртуального мероприятия «Обратный отсчёт» (Countdown), организованного некоммерческой организацией TED по всему миру. Цель конференции – найти немедленные решения климатического кризиса.

«Нынешняя экономическая система неустойчива, – подчёркивает Епископ Рима. – Перед нами – моральный императив и практическая необходимость многое переосмыслить: как мы производим и потребляем, что думаем о своей культуре расточительства, о близоруком видении, об эксплуатации бедных, о равнодушии к ним, об усилении неравенства и зависимости от вредных источников энергии».

Папа Франциск отмечает, что сегодняшний мир стоит перед лицом многих проблем, связанных с пандемией COVID-19 и социально-экологическим кризисом, поэтому все мы обязаны сделать выбор между тем, что важно, и что второстепенно; между безразличием к страданиям самых бедных, злоупотреблением Творением и коренной переменой нашего образа действий.

Напомнив о неотложности совместных действий во избежание грядущих катастроф, Епископ Рима отмечает, что экономика «не может ограничиваться одним лишь производством и распределением»: нужно учитывать её воздействие на окружающую среду и на достоинство человека; она должна быть креативной в своих методах и действиях. Святейший Отец призывает верующих всех религий и людей доброй воли всеми силами строить мир, в котором потребности нынешних поколений будут удовлетворены без ущерба для будущих поколений.

Ссылаясь на свою энциклику Laudato si’, Папа Франциск выдвигает конкретные предложения. Первое из них заключается в том, чтобы «на всех уровнях содействовать воспитанию в духе заботы об общем доме, развивая понимание того, что экологические проблемы связаны с потребностями человека». Это воспитание должно основываться «на научных данных и этическом подходе». Второе предложение касается воды и продуктов питания: «Доступ к чистой питьевой воде является основным и универсальным правом человека. Это важно, поскольку определяет выживание людей и обуславливает реализацию всех других прав и обязанностей. С другой стороны, «обеспечение адекватного питания для всех с помощью неразрушающих методов ведения сельского хозяйства должно стать фундаментальной целью всего цикла производства и распределения продовольствия».

Третье предложение Папы Франциска относится к прогрессивной и безотлагательной «замене ископаемых видов топлива экологически чистыми источниками энергии»: по подсчётам ученых, у нас остаётся менее тридцати лет для кардинального сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Этот переход должен быть не только быстрым и отвечать нынешним и будущим энергетическим потребностям, но также обязан учитывать воздействие на бедных, на местное население и на тех, кто работает в сфере производства энергии».

Папа Франциск предлагает один из способов эффективного продвижения этих перемен: инвестировать и поощрять лишь те компании, которые соответствуют параметрам целостной экологии, продвигают социальную справедливость и содействуют общему благу.

В конце видеопослания Святейший Отец отмечает, что землю нужно «обрабатывать и ухаживать за ней, возделывать и защищать; мы не можем выжимать её, как апельсин. Можно сказать, что забота о земле является правом человека». Каждый из нас «может сыграть важную роль, если мы все сегодня возьмёмся за дело: не завтра, а сегодня. Потому что будущее строится уже сегодня, и оно создаётся не в одиночку, а в общине и в гармонии».

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News