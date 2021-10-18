Папа: насилие порождает насилие

После молитвы Angelus Папа приветствовал приходы, школы и семьи, которые принимают участие в акции «Помощи Церкви в беде», проходящей под девизом: «Ради единства и мира миллион детей молятся Розарием». Франциск призвал присоединиться к этому начинанию, которое в этом году вверено покровительству святого Иосифа, и поблагодарил всех детей, принимающих в нем участие.

Далее Святейший Отец приветствовал участников экуменического паломничества за экологическую справедливость. Христиане разных конфессий отправились из Польши в Шотландию, где вскоре состоится климатический саммит COP26.

Папа также упомянул о трагических событиях последних дней. «За последнюю неделю произошли различные теракты: в Норвегии, в Афганистане и в Англии, которые привели к многочисленным смертям и ранениям», — сказал Папа. Выразив близость к семьям погибших, Святейший Отец призвал «отказаться от пути насилия, который всегда фатален и является поражением для всех. Давайте помнить, что насилие порождает насилие», — подчеркнул он.



Источник: Vatican News