Папа направил послание президенту Епископской конференции Франции по случаю открытия пленарной ассамблеи поместного епископата

Папа направил послание президенту Епископской конференции Франции по случаю открытия пленарной ассамблеи поместного епископата

Ноябрь 08, 2021

4 ноября направил послание монсеньору Эрику де Мулен-Бофору, президенту Епископской конференции Франции, по случаю открытия пленарной ассамблеи поместного епископата.

Святейший Отец напоминает о недавнем визите ad limina apostolorum французских прелатов и отмечает, что Католическая Церковь в их стране «переживает бурю, вызванную позором и драмой насилия над детьми». Епископы призваны нести своё бремя с верой и надеждой: сообща и под руководством Святого Духа они сумеют утешить жертв, наставить верующих к покаянию и обращению сердца, сделать Церковь безопасным домом для всех, позаботиться об израненном Народе Божьем, чтобы с надеждой смотреть в будущее. Народ Франции, подчёркивает Папа, «ждёт Благой вести о Христе и нуждается в ней больше, чем когда-либо».

Епископ Рима вверяет отеческому попечению епископов священников, подавляющее большинство которых служат с самоотдачей и преданностью, но их прекрасное призвание, к сожалению, осквернено: «Их нужно укрепить и поддержать в это трудное время».

Папа Франциск отмечает, что на повестке дня ноябрьской ассамблеи будут и другие важные темы, близкие его сердцу, такие как забота об общем доме в свете энциклики Laudato si’ и вопросы экуменизма. Святейший Отец заверяет епископов в поддержке и молитвенной близости, вверяя их труды небесной опеке Пресвятой Богородицы Лурдской.


Источник: Vatican News

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