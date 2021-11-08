Папа направил послание президенту Епископской конференции Франции по случаю открытия пленарной ассамблеи поместного епископата

4 ноября Папа Франциск направил послание монсеньору Эрику де Мулен-Бофору, президенту Епископской конференции Франции, по случаю открытия пленарной ассамблеи поместного епископата.

Святейший Отец напоминает о недавнем визите ad limina apostolorum французских прелатов и отмечает, что Католическая Церковь в их стране «переживает бурю, вызванную позором и драмой насилия над детьми». Епископы призваны нести своё бремя с верой и надеждой: сообща и под руководством Святого Духа они сумеют утешить жертв, наставить верующих к покаянию и обращению сердца, сделать Церковь безопасным домом для всех, позаботиться об израненном Народе Божьем, чтобы с надеждой смотреть в будущее. Народ Франции, подчёркивает Папа, «ждёт Благой вести о Христе и нуждается в ней больше, чем когда-либо».

Епископ Рима вверяет отеческому попечению епископов священников, подавляющее большинство которых служат с самоотдачей и преданностью, но их прекрасное призвание, к сожалению, осквернено: «Их нужно укрепить и поддержать в это трудное время».

Папа Франциск отмечает, что на повестке дня ноябрьской ассамблеи будут и другие важные темы, близкие его сердцу, такие как забота об общем доме в свете энциклики Laudato si’ и вопросы экуменизма. Святейший Отец заверяет епископов в поддержке и молитвенной близости, вверяя их труды небесной опеке Пресвятой Богородицы Лурдской.



Источник: Vatican News