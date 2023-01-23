Папа на встрече со студентами Папской Урбанской коллегии de Propaganda Fide: диалог – стиль подлинного миссионера (+ ФОТО)

В минувшую субботу Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане наставников и студентов Папской Урбанской коллегии de Propaganda Fide, которая была основана в 1627 году Папой Урбаном VIII для подготовки духовенства к служению на миссионерских землях. Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск посвятил свою речь основным качествам учеников-миссионеров, о которых нужно заботиться и укреплять их во время начального становления, и первым из них является «смелость, чтобы быть настоящими». Близость к Богу и ближним реализуется в той мере, «в какой у нас хватает смелости снять маски, которые мы носим, возможно, для того, чтобы выглядеть совершенными, безупречными и почтительными». Маски бесполезны, подчеркнул Папа и призвал семинаристов к искренности и смирению сердца, позволяющим честно взглянуть на свои внутренние слабости и недостатки: «Человек становится надёжным миссионером не благодаря одежде или внешнему поведению, а, скорее, благодаря стилю простоты и искренности», отметил Святейший Отец, приводя евангельскую притчу о мытаре и фарисее (см. Лк 18,14).

Второй характеристикой верного ученика является «способность выходить за пределы самого себя». Духовная жизнь – непрерывный «исход» из наших ментальных схем, из оград наших страхов, из маленьких «анестезирующих» опор. В противном случае мы рискуем поклоняться Богу, «который является лишь проекцией наших потребностей», «идолом», а наши встречи с другими лишаются подлинности. Епископ Рима призвал семинаристов подражать Аврааму, Моисею и рыбакам из Галилеи, которые отважились «выйти из себя», смело ответив на Божье призвание. В Урбанской коллегии учатся студенты из 35 стран со всех континентов: это разнообразие культур является великим даром, «который может обогатить в той мере, в какой каждый будет выходить из собственной оболочки и открываться другим, их миру и культуре». Именно поэтому, подчеркнул Святейший Отец, необходимо жить в духе братства, «даже если это связано с трудностями и отречениями»:

«Наш мир и Церковь нуждаются в свидетелях братства: будьте таковыми уже сейчас и потом, когда вернётесь в свои епархии и страны, часто отмеченные разделениями и конфликтами. Будьте также свидетелями радости: евангельская радость, наполняющая жизнь общины учеников, – радость миссионерская, и ей неизменно присуща динамика исхода и дара».

Третья черта ученика-миссионера, по словам Папы, – это открытость к диалогу: с Богом в молитве и с братьями, «в радикальной открытости к другому». Именно диалог является стилем подлинного миссионера: это показал Иисус, став человеком, вобравшим в Себя «драмы, вопросы и ожидания страждущего человечества».

Папа отметил, что особенно сейчас нужен диалог и свидетельство мира, поэтому семинаристы призваны быть учениками миротворцев – «мучеников диалога», которые отважно прошли этот путь:

«Не бойтесь пройти его до конца, идя против течения, делясь Иисусом и верой, которую Он даровал вам».