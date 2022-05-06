Папа на встрече с монахинями призвал их учиться признавать свою и чужую слабость

5 мая Епископ Рима встретился в Зале Павла VI с 900 монахинями из Международного объединения старших настоятельниц (UISG), участницами пленарной ассамблеи, проходящей в эти дни на тему «Принятие уязвимости на синодальном пути». Святейший Отец прибыл на встречу в инвалидном кресле из-за боли в колене, которая досаждает его уже некоторое время и из-за которой ему приходится работать в «щадящем режиме», сообщает русская служба Vatican News.

В обращении к монахиням Папа размышлял о двух евангельских сценах: в первой Иисус омывает ноги Петру на Тайной вечере, после чего апостол изменяет своё мышление; во второй Господь встречает Марию Магдалину, освобождает и избирает её апостолом, несмотря на прошлое.

«Церковь должна научиться у своего Учителя: чтобы отдавать жизнь в служении другим, ей нужно признавать и принимать собственную уязвимость и, исходя из этого, склоняться перед хрупкостью других».

По словам Папы, необходимо заново расположиться у ног человечества, там, где создаётся «подлинное богословское пространство», где открывается источник радости и роста: «Именно оттуда, снизу, каждый из нас может пересмотреть свою харизму и историю». Епископ Рима призвал настоятельниц не бояться искать новых служений и способов евангельского осуществления власти; этот поиск должен «начинаться у ног израненного человечества и проходить рядом с израненными сёстрами и братьями, начиная с монахинь из ваших общин».

Монахини призваны активно участвовать в синодальном процессе, прежде всего в рамках своей собственной общинной жизни, обогащая Церковь своими харизмами. Синодальный путь состоит в том, чтобы становиться творцами общения, зодчими отношений, подчеркнул Папа:

«Это возможность слушать и поощрять друг друга, говорить искренне и открыто, обсуждая существенные элементы современного монашества, — также, чтобы возникали неудобные вопросы. Не бойтесь своей уязвимости, не бойтесь открыть её Иисусу».

Нынешняя эпоха выявила злободневность сопровождения и приобщения мирян к духовности различных монашеских институтов. «Прекрасным знаком этого синодального обновления должна стать забота друг о друге», – отметил Папа, говоря о небольших или угасающих общинах, которые трудно поддерживать. «Главное – всегда уметь дать верный и креативный ответ Господу», – сказал в конце встречи Святейший Отец.