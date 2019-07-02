Папа на покое Бенедикт XVI: Единство Церкви сильнее внутренних конфликтов и разногласий

Единство Церкви сильнее внутренних конфликтов и разногласий, убежден Папа на покое Бенедикт XVI. «Единство Церкви всегда было в опасности, во все века, всю церковную историю — войны, внутренние конфликты, центробежные силы, угрозы раскола. В конечном счете, осознание того, что Церковь есть и должна быть едина, всегда одерживало верх. Единство Церкви всегда было сильнее внутренней борьбы и войн», — заявил Бенедикт XVI в интервью Corriere Della Sera. Сообщает, со ссылкой на зарубежные католические агентства Благовест-инфо.

Понтифик на покое дал интервью журналисту издания Массимо Франко в Ватиканских садах 23 июня, в праздник Тела Христова, однако в материале Франко лишь несколько прямых цитат из всего разговора с Бенедиктом XVI. «Папа только один — это Франциск», – заявил также Бенедикт XVI. Эта фраза, как и слова о церковном единстве прозвучала в ответ на слова Франко о кардиналах, якобы жалующихся Бенедикту XVI на его преемника. «Его одержимость единством Церкви сильнее, чем когда-либо», — пишет о 92-летнем Йозефе Ратцингере Франко, отмечая его «завидную стремительность мысли».

Напомним, что Папа Бенедикт XVI сообщил миру о своем уходе на покой в феврале 2013 года, став первым Понтификом за последние 600 лет, добровольно оставившим Престол Святого Петра. С тех пор его постоянной резиденцией стал ватиканский монастырь Mater Ecclesiae.