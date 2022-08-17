Папа на общей аудиенции: связь между стариками и детьми спасет человечество (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 17 августа Папа Франциск продолжил размышления о старости и посвятил катехизическое наставление отрывку из седьмой главы книги пророка Даниила, передает русская служба Vatican News.

«Слова Даниила о его пророческом сне передают видение таинственного и лучезарного Бога», – напомнил Папа. Это видение, воспроизведенное в начале книги Откровения, относится к воскресшему Иисусу, Который предстает перед провидцем как Мессия, Священник и Царь, вечный, всеведущий и неизменный (1.12-15). Он кладет руку на плечо провидца и успокаивает его: «Не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков» (ст. 17-18). Таким образом, пояснил Святейший Отец, исчезает последний барьер страха и тревоги, который всегда вызывало богоявление: Живой успокаивает нас. Он умер, но теперь занимает предназначенное Ему место Первого и Последнего.

В этом переплетении символов есть аспект, который, помогает лучше понять связь этого богоявления с циклом жизни, со временем истории, с господством Бога над сотворенным миром. И этот аспект имеет прямое отношение к старости, отметил Папа.

Видение Даниила оставляет впечатление энергичности и силы, благородства, красоты и очарования: одеяния «подобного Сыну Человеческому», Его глаза, голос, ноги – все великолепно. Волосы Его белы как шерсть, как снег. Как у старика. Самый распространенный библейский термин для обозначения старика – «закен», что означает «борода», продолжил Святейший Отец: «Белоснежные волосы – это древний символ долгих времен, незапамятного прошлого, вечного существования. Образ Бога-старца с белоснежными волосами – это не сказочный персонаж, а библейский образ, благородный и нежный. Фигура, стоящая между золотыми подсвечниками в Книге Откровения, совпадает с фигурой ‘Ветхого днями’ из пророчества Даниила: ему столько же лет, сколько всему человечеству, и даже больше. Он стар и нов, как вечность Бога».

В Восточных Церквах праздник Сретения Господня (2 февраля) является одним из двенадцати великих праздников литургического года. Он освещает встречу человечества, представленного старцами Симеоном и Анной, с Христом Господом, вечным Сыном Божьим, ставшим человеком.

В византийской литургии епископ молится вместе с Симеоном: «Сей есть от Девы рожденный: Сей есть Слово, Бог от Бога, воплотившийся нас ради и спасший человека». Иерарх продолжает: «Да отверзется дверь небесная днесь, ибо Безначальное Слово Отчее, принявшее во времени начало, не утратив Своего Божества, Девой-Матерью как Младенец сорокадневный добровольно приносится во Храм, и Сего на руки приемлет старец», напомнил Святейший Отец: «Эти слова выражают исповедание веры первых четырех Вселенских Соборов, которые священны для всех Церквей. Но жест Симеона также является прекраснейшей иконой для особого призвания старости: представлять детей, приходящих в мир, как непрерывный дар Божий, зная, что один из них – Сын, рожденный в недрах Бога, прежде всех веков».

Старики, по словам Папы, должны совершать этот жест Симеона и Анны: «Старость должна свидетельствовать детям об их благословении: оно заключается в их посвящении в тайну предназначения к жизни, которую никто не может уничтожить. Даже смерть».

Свидетельство пожилых людей – в силу самого их возраста – объединяет разные периоды жизни и само измерение времени: прошлое, настоящее и будущее, отметил Епископ Рима. Плохо, когда разные поколения воспринимаются как отдельные, конкурирующие миры, каждый из которых пытается жить за счет другого. Человечество очень древнее, если смотреть на время по часам; но Сын Божий, рожденный женщиной, есть Первый и Последний во все времена. Это значит, что никто не остается вне Его вечного поколения, вне Его чудесной силы, вне Его любящей близости, подчеркнул Папа.

Связь, союз стариков и детей спасает человечество, сказал Святейший Отец, завершая катехизическое наставление: «Там, где есть общение между стариками и детьми, есть будущее». Мы не должны лишать детей свидетельства пожилых людей, постигающих мудрость умирания. Смерть, безусловно, является трудным моментом в жизни, но она завершает время неопределенности и выбрасывает часы, которые уже не понадобятся никогда. Ведь именно тогда начинается красота жизни, у которой больше нет конца, – она начинается с мудрости пожилых, передающих ее молодым через свое свидетельство. Давайте постараемся, чтобы эта связь поколений никогда не прерывалась, призвал Папа Франциск.