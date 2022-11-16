Папа на общей аудиенции 16 ноября: внутренняя опустошенность может стать шансом для духовного роста

В среду 16 ноября на общей аудиенции в Ватикане Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему духовного различения, в частности, о сложных периодах внутренней безутешности. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отметил, что «то духовное состояние, которое мы называем опустошённостью, может стать возможностью для роста»: оно вызывает «сотрясение души», заставляет быть начеку, воспитывает смирение и защищает «от ветров прихоти», а это необходимые условия для прогресса в духовной жизни. В противном случае идеальное, но бесчувственное спокойствие, становясь критерием решений, делает людей «бесчеловечными, равнодушными к страданиям других и неспособными принять свои собственные». Для многих святых, например, для Августина Блаженного, Эдит Штайн, Джузеппе Коттоленго, Шарля де Фуко, беспокойство стало решающим импульсом к кардинальным переменам. «Важные решения имеют цену, которую назначает жизнь, и эта цена доступна каждому».

Внутренняя опустошённость, отметил Папа, – это также приглашение к бескорыстию, к более зрелым и прекрасным отношениям с Господом и ближними. В детстве мы часто ищем родителей, чтобы получить от них игрушку, деньги на мороженое, разрешение: мы ищем их ради собственной выгоды. «Однако самый большой подарок – это они, родители, и мы понимаем это по мере взросления», – подчеркнул Епископ Рима:

«На это немного похожи многие наши молитвы о благодеяниях, обращенные к Господу, но без какого-либо реального интереса к Нему. Мы приходим просить, просить и ещё раз просить Господа. В Евангелии отмечается, что Иисуса часто окружало множество людей, которые искали Его ради чего-то, – для исцеления, материальной помощи, но не для того, чтобы просто побыть с Ним. Его теснили толпы, но Он оставался один; некоторые святые и художники размышляли над этим состоянием Иисуса. Может показаться странным, нереальным спросить Господа: ‘Как Ты?’, однако это прекрасный способ вступить в настоящие, искренние отношения с Его человечностью, с Его страданиями, даже с Его одиночеством. С Ним, с Господом, Который захотел в полной мере разделить с нами Свою жизнь».

Нам полезно, подчеркнул Папа, научиться пребывать рядом с Господом без всякой иной цели, как это происходит с любимыми людьми: «Мы хотим узнавать их всё больше и больше, потому что нам хорошо с ними».

По словам Епископа Рима, духовная жизнь – это не техника и не программа «внутреннего благополучия», которую мы должны планировать сами. «Это отношения с Живущим, несводимые к нашим категориям». Внутренняя опустошённость является самым ясным ответом на довод, будто «опыт Бога – это форма внушения, элементарная проекция наших желаний». В таком случае, отметил Папа, мы бы всегда программировали подобный исход, были бы всегда счастливы и довольны, «как заевшая пластинка». Однако те, кто молится, понимают, что результаты непредсказуемы: переживания и отрывки из Библии, которые часто волновали, сегодня не вызывают отклика. «И так же неожиданно опыт, встречи и чтения, на которые человек не обращал внимания или предпочитал обходить, – например, опыт Креста, – приносят нежданный покой».

В конце наставления Святейший Отец призвал верующих:

«Прошу вас, перед лицом трудностей никогда не падайте духом, но стойко переносите испытания с помощью Божьей благодати, которая никогда не подводит. Если же мы слышим внутри себя настойчивый голос, который хочет отвратить нас от молитвы, давайте научимся разоблачать его как голос искусителя и не поддаваться впечатлению: будем делать прямо противоположное тому, что он нам внушает».