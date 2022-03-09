Папа — молодежи в рамках подготовки к ВДМ-2023: Будьте креативны, будьте оригинальны!

Папа Франциск призывает девушек и юношей, готовящихся к ВДМ-2023 года в Лиссабоне (Португалия) выходить из кризисных ситуаций с помощью креативного и творческого подхода, передает Vatican News.

«Мы переходим от одного кризиса к другому»: Папа Франциск говорит о сложном историческом моменте в видеообращении на испанском языке, адресованном молодым людям – участникам подготовительных мероприятий ко Всемирному дню молодёжи 2023 года, который пройдёт в Лиссабоне с 1 по 6 августа. Послание Святейшего Отца записал монсеньор Америко Мануэль Агиар, президент Фонда ВДМ «Лиссабон-2023», с которым Папа встречался в Ватикане 3 марта.

«Мы вышли из пандемического кризиса, оказались в кризисе экономическом и теперь переживаем кризис войны, – одного из худших зол, которые могут произойти!» – подчёркивает Папа и призывает молодёжь сделать их встречу живой, «свежей и творческой», более яркой, чем другие молодёжные форумы. Епископ Рима цитирует блаженного Карло Акутиса, напоминая, что «каждый призван быть оригиналом, а не ксерокопией»:

«Кризисы преодолеваются вместе, а не в одиночку; они подвергают нас испытаниям, чтобы мы могли стать лучше. Кризисы не бывают одинаковыми: либо мы выходим из них лучше, либо хуже, и наша задача – стать лучше».

Папа Франциск обращается к молодёжи: «Вы – творческие люди, поэты», – и предлагает создать «поэму творчества, заглядывая в август 2023 года». Заверяя в молитвах будущих участников Всемирного дня молодёжи, Святейший Отец желает им «плодотворной встречи», после которой они станут лучше, чем прежде.