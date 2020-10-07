Папа: молитва побуждает к действию. Общая аудиенция 7 октября 2020 года (ФОТО)

Если христианин не предваряет свои действия в обществе молитвой, он рискует поступать импульсивно, лишь усугубляя несправедливость. Из Града Ватикан передает Ольга Сакун (Vatican News).

На общей аудиенции в среду 7 октября, проходившей в ватиканском Зале Павла VI, Папа Франциск вернулся к теме, которую прервал в связи с пандемией, — к теме молитвы. На этот раз Святейший Отец размышлял о молитве на примере пророка Илии: он выходит за рамки своей эпохи, и мы встречаем его даже в некоторых евангельских эпизодах. Так, Илия появляется рядом с Иисусом вместе с Моисеем в момент Преображения; Иисус ссылается на пророка Илию, чтобы подтвердить свидетельство Предтечи.

В Священном Писании Илия появляется неожиданно и загадочным образом, а уходит со сцены на огненной колеснице прямо в небо. Человек без определенного происхождения и не имеющий конца, был восхищен на небеса: вот почему его возвращения в качестве предтечи ожидали перед пришествием Мессии.

Илия предстает в Библии как человек с непоколебимой верой. Даже в его имени, которое могло означать «Яхве есть Бог», заключена тайна его миссии. Символом пророка Илии является огонь – очищающая сила Бога. Илия пройдет через горнило испытаний и останется верным, став образцом всех верующих, которые познали искушения и страдания, но не изменили своему идеалу.

Молитва для Илии – это живительный сок, постоянно питающий его жизнь, и поэтому он стал одним из излюбленных библейских персонажей для монашествущих. Илия – это прежде всего человек Божий, защитник верховенства Всевышнего. И все же ему приходится считаться с собственными слабостями. В душе, которая пребывает в молитве, чувство собственной немощи ценнее, нежели моменты упоения, когда кажется, что жизнь – это череда побед и успехов. В молитве всегда есть моменты воодушевления и моменты страдания, моменты возвышенные и болезненные.

Илия – это человек созерцания, но в то же время он активен, его волнуют происходящие события, и он даже способен выступить против царя и царицы, убивших Навуфея, чтобы завладеть его виноградником.

«Как же мы нуждаемся в верных, ревностных христианах, которые могут действовать перед лицом власть имущих со смелостью Илии, говоря – ʺТак нельзя, это убийство!ʺ Мы нуждаемся в духе Илии. Он показывает, что не может быть дихотомии в жизни того, кто молится. Тот, кто предстает перед Господом, выходит навстречу братьям, к которым Он посылает. Молитва не означает замкнуться с Господом и наводить на душу макияж».

Молитва – это беседа с Богом, побуждающая служить братьям. Молитва измеряется деятельной любовью к ближнему.

«Верующие действуют в мире, предварив это молчанием и молитвой; в противном случае их действие импульсивно и лишено рассудительности… Так поступая, верующие совершают множество несправедливых вещей, потому что они не предварили это молитвой Господу, не рассудили, как поступить».

На страницах Библии мы видим, что молитва пророка Илии познала прогресс: он возрастал в молитве, и лик Божий становился для него все отчетливее, вплоть до необычайного переживания, когда Бог явился Ему в веянии тихого ветра.

«Даже если мы в чем-то ошиблись, даже если чувствуем опасность или страх, -достаточно вновь предстать перед Богом с молитвой, и мир и спокойствие также чудесным образом вернутся. Именно этому учит нас пример Илии», — сказал в заключение Папа Франциск.