Папа молится об упокоении бывшего президента Анголы

В послании соболезнований, подписанном госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, Папа Франциск вспоминает Жозе Эдуарду душ Сантуша, «выдающегося государственного деятеля, который очень много трудился над созиданием нации», передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований на имя ангольского президента Жоау Мануэла Гонсалвешу Лоуренсу в связи со смертью бывшего президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, который руководил страной с 1979 по 2017 год.

Святейший Отец заверяет в сердечной близости семью новопреставленного политика, гражданские власти и всех жителей Республики Ангола, вспоминая Эдуарду душ Сантуша как человека, «который очень много трудился над созиданием нации».

Епископ Рима возносит молитвы, дабы Всемогущий Бог даровал вечный покой его душе, обильные дары утешения всем скорбящим о его кончине, а также «неутомимую смелость всем, кто работает ради единства и прогресса нации».



(На фото — газета Jornal de Angola с новостью о смерти экс-президента страны)