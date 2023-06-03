Папа молится о жертвах железнодорожной катастрофы в Индии

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с масштабной железнодорожной катастрофой в Восточной Индии, сообщает Vatican News.

По предварительным данным, трагедия унесла жизнь более 280 человек, около 900 получили ранения.

В телеграмме на имя апостольского нунция монсеньора Леопольдо Джирелли говорится, что Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие об аварии поездов в штате Одиша и заверяет всех, кого коснулась эта трагедия, в своих молитвах. Вверяя души усопших милосердию Всемогущего Бога, Папа выражает искренние соболезнования семьям, оплакивающим близких, и призывает Божественные дары мужества и утешения на раненых и на персонал аварийных служб, говорится в конце послания за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.