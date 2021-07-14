Папа молится о жертвах пожара в ковидном отделении иракской больницы

Папа Франциск скорбит по поводу массовой гибели людей во время пожара в ковидном отделении больницы в Насирии (Ирак). Об этом говорится в опубликованной во вторник телеграмме, направленной от имени понтифика Государственным секретарем Св. Престола в Апостольскую нунциатуру в Ираке.

«Его Святейшество Папа Франциск заверяет в своей духовной близости всех пострадавших в результате трагического пожара в больнице Аль-Хусейн в городе Эн-Насирия. Он глубоко опечален этими событиями и молится за погибших и за утешение их семей и друзей, скорбящих об утрате», — сообщается в документе.

В своих молитвах Святейший Отец также испрашивает Божие благословение для всех пациентов, для персонала больницы и тех, кто ухаживает за больными.

Возгорание в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия на юге Ирака произошло в понедельник вечером по причине неаккуратного обращения с кислородным баллоном, что привело к его взрыву. В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Ди-Кар Саддам ат-Тавиль уже подал прошение об отставке. В свою очередь премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии. Как стало известно ранее во вторник, число погибших в результате пожара составило 90 человек. Более 100 человек получили ранения. Сообщается также, что данное медучреждение открылось всего три месяца назад.