Папа молится о жертвах наводнений в Индонезии и Восточном Тиморе

В конце общей аудиенции 7 апреля Папа Франциск почтил память жертв катастрофических наводнений в Юго-Восточной Азии.

Стихия унесла жизни более ста человек; число погибших постоянно растет. Тропический циклон «Сероя» обрушился на восточную часть Индонезии и на Восточный Тимор, приводя к масштабному разливу рек, оползням и наводнениям. Многие деревни и инфраструктуры были разрушены, тысячам людей пришлось покинуть жилища.

В связи с этой драматической ситуацией Святейший Отец сказал:

«Я хотел бы заверить в своей молитвенной памяти о жертвах наводнения, которое обрушилось в последние дни на Индонезию и Восточный Тимор. Да примет к Себе Господь погибших, да утешит их семьи и да поддержит тех, кто остался без крова».



Источник: Vatican News