Папа: какой мир мы оставим будущим поколениям?

По случаю открытия семилетнего проекта, посвящённого реализации энциклики Laudato si’, Папа Франциск опубликовал видеопослание, в котором подчеркнул важность неотложной заботы об общем доме.

Святейший Отец размышляет над беспрецедентным экологическим кризисом, который затрагивает почву, воздух, воду и в целом экосистему, причём нынешняя пандемия усилила крик природы и множества бедных: всё взаимосвязано, и здоровье человека неотделимо от здоровья окружающей среды.

Епископ Рима настаивает на необходимости «нового экологического подхода», способного изменить наши отношения с ресурсами Земли и в целом взгляд на человека и жизнь. «Целостная человеческая экология», которая затрагивает не только проблемы окружающей среды, но и человека в его совокупности, способна услышать крик бедных и стать закваской для нового общества.

Святейший Отец говорит о большой ответственности перед будущими поколениями, которым угрожают наш эгоизм, безразличие и безответственность, и задаётся вопросом: «Какой мир мы хотим оставить детям и молодёжи?» Епископ Рима в очередной раз обращается с призывом усилить заботу о матери-земле, преодолеть искушение эгоизма, превращающего людей в расхитителей ресурсов, воспитать уважение к дарам Земли и творения, принять новый образ жизни и строить общество, которое наконец станет экологически устойчивым: «Из рук Божьих мы получили сад, и мы не можем оставить нашим детям пустыню».

Папа Франциск напоминает, что в этом контексте 24 мая прошлого года он провозгласил специальный год, посвящённый энциклике Laudato si’, организация которого была поручена Департаменту служения целостному развитию человека. Святейший Отец благодарит участников многочисленных начинаний и заявляет:

«Год Laudato si’ приведёт к конкретной программе действий – Laudato si’ Action Platform, семилетнему путешествию, которое различными способами вовлечёт наши общины, чтобы они стали полностью устойчивыми в духе целостной экологии».

Епископ Рима призывает Церковь отправиться в этот путь, обращаясь к её семи секторам: семьям; приходам и епархиям; школам и университетам; больницам; предприятиям и фермам; организациям, группам и движениям; монашеским институтам. «Будем же трудиться вместе! Лишь таким образом можно будет создать желанное будущее: более инклюзивный, братский, мирный и устойчивый мир».

В семилетнем пути, уточняет Папа, «мы будем руководствоваться семью целями энциклики Laudato si’, направленными к достижению целостной экологии: ответ на крик Земли, ответ на крик бедных, экологическая экономика, принятие простого образа жизни, экологическое воспитание, экологическая духовность и вовлечение общества».

В конце видеопослания Святейший Отец призывает всех к сотрудничеству, – каждого со своей культурой и опытом, инициативами и возможностями, «чтобы наша мать Земля вернулась к своей первозданной красоте и творение вновь засияло в соответствии с Божьим замыслом».



Источник: Vatican News