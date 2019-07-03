Папа Франциск выступил с видеопосланием ко Дню мигранта и беженца

В рамках подготовки ко Всемирному дню мигрантов и беженцев Папа Франциск обнародовал специальное видеопослание. Его полный текст приводит корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих; ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного» (Мф 18,10). Речь идёт не только о мигрантах, но и о том, чтобы никого не исключать. С каждым днём современный мир становится всё более элитарным и всё более жестоким по отношению к изгоям. Развивающиеся страны продолжают истощать свои лучшие природные и людские ресурсы на благо некоторых малочисленных привилегированных рынков. Войны затрагивают лишь некоторые районы мира, однако оружие создаётся и продаётся в других регионах, которые в свою очередь не желают заботиться о беженцах, не хотят принимать беженцев, порождённых этими конфликтами. Как часто люди твердят о мире, но оружие и дальше продаётся! Стоит ли говорить о лицемерии этого языка? От последствий всегда страдают самые малые, бедные, наиболее уязвимые, которым запрещают сидеть за столом и которым от трапезы достаются всего лишь ‘крошки’ (ср. Лк 16,19-21). Церковь исхода ‘способна бесстрашно взять инициативу, выйти навстречу, искать тех, кто находится далеко, и на перекрестках призывать изгнанников’ (Evangelii Gaudium, 24), — тех, кого мы сами, как общество, исключаем. Исключающее развитие делает богатых богаче, а бедных — беднее. Подлинное развитие включает, оно инклюзивно и охватывает всех людей в мире, содействует их целостному росту и заботится о будущих поколениях. Подлинное развитие инклюзивно, плодотворно и рассчитано на будущее».