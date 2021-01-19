Папа Франциск высказался за углубление сотрудничества с иудаизмом

В своем слове после полуденной молитвы «Ангел Господень» 17 января Папа Франциск выразил надежду на углубление братских отношений и сотрудничества с исповедниками иудаизма. В Италии вот уже в 32-й раз 17 декабря, в канун начала Недели молитв о единстве христиан, отмечается день диалога между католиками и иудеями. «Я рад этой инициативе, которая реализуется уже более тридцати лет. Надеюсь, что она принесет богатые плоды братства и сотрудничества», – сказал Святейший Отец.

День диалога между католиками и иудеями по инициативе местных епископатов отмечается, кроме Италии, также в Австрии, Польше и Нидерландах. Начиная с марта 2020 г., коронавирус сильно ограничил возможности организации встреч, поэтому контакты между исповедниками обеих религий реализовывались почти исключительно в интернете. Тем не менее самое важное событие минувшего года успело произойти перед объявлением связанных с пандемией карантинных мер. Всемирный форум Холокоста, поводом для которого стала 75-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, прошел 22-23 января 2020 г. в Иерусалиме. В международной встрече, организованной Израилем в сотрудничестве с Европейским еврейским конгрессом и Мемориальным институтом «Яд Вашем» в Иерусалиме, приняли участие 47 политиков – глав государств и правительств, представителей международных организаций. Делегацию Святого Престола возглавлял кардинал Курт Кох, председатель Папского Совета по содействию христианскому единству и по совместительству председатель Комиссии по религиозным связям с иудаизмом.

Следует отметить, что, начиная с 2015 г., Святой Престол регулярно принимает участие во встречах Международного альянса памяти жертв Холокоста, в который входят более тридцати стран.

По материалам Vatican News