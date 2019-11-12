Папа Франциск выразил желание совершить поездку в Южный Судан

После чтения воскресной молитвы «Ангел Господень» 10 ноября с.г. Папа Франциск выразил желание посетить Южный Судан в следующем году, призвав к национальному примирению в этой стране. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Помня о встречах с властями страны во время духовных упражнений, состоявшихся в Ватикане в апреле этого года, я хочу вновь призвать всех участников национального политического процесса искать в духе истинного братства то, что объединяет, и преодолевать то, что разделяет», — сказал Папа, отметив, что народ Южного Судана слишком много страдал в последние годы и питает большие надежды на лучшее будущее, особенно на окончательное прекращение конфликтов и на прочный мир. «Поэтому я призываю ответственные лица неустанно продолжать действовать ради всеобъемлющего диалога в поисках консенсуса на благо нации», — продолжил Святейший Отец, выразив надежду, что международное сообщество примет участие в судьбе Южного Судана, поддержав его на пути к национальному примирению, и призвал молиться об этой стране.