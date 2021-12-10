Папа Франциск выразил соболезнования в связи с кончиной Апостольского нунция при ЕС

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил телеграмму соболезнований брату новопреставленного архиепископа Альдо Джордано, Апостольского нунция при Европейском Союзе. Сообщает корреспондент Vatican NewsОльга Сакун.

Папа Франциск выражает соболезнования родным усопшего и верным епархии Кунео, его землякам, и «с благодарностью вспоминает священническое рвение и верное служение этого кроткого и щедрого человека Церкви», пишет Паролин, перечисляя основные этапы церковной деятельности почившего иерарха: управление епархией Кунео, руководство Советом епископских конференций Европы, служение в качестве постоянного наблюдателя от Святого Престола при Совете Европы, нунция в Венесуэле и в Евросоюзе. На этих постах монсеньор Джордано проявил «свои дарования сердца и ума, свидетельствуя об искренней любви к человеку и безусловной любви к Церкви». «Его Святейшество возносит к Господу усердные молитвы об упокоении души этого верного служителя Евангелия, да примет его душу в свет, не знающий заката», – сказано в телеграмме.