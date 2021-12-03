Папа Франциск встретился с Синодом Кипрской Православной Церкви

Второй день Апостольского визита Папы Франциска на Кипр начался с беседы с предстоятелем Кипрской Православной Церкви архиепископом Хризостомом II, проходившей за закрытыми дверями. По ее окончании Епископ Рима сделал запись в Книге почетных гостей. Затем Святейший Отец встретился в столичном православном Кафедральном соборе с членами Синода.



В своей речи Преемник Святого Петра прежде всего указал на общее апостольское происхождение Церквей Кипра и Рима. Эти две поместные Церкви связаны служением святого апостола Павла, а еще глубже их соединяет «общий путь Евангелия». Небесным покровителем Кипра является сподвижник апостола Павла, святой апостол Варнава, чье имя в переводе означает «сын утешения». Чтобы и нам стать «сынами утешения», нужно, прежде чем начать говорить самим, научиться слушать, и именно этой цели служит Синодальный путь, на который вступила ныне Католическая Церковь. В этом отношении она многому может научиться от Церкви Православной с ее традициями соборности. По примеру святого Варнавы, который продал всё свое имущество и вырученные средства поверг к ногам Двенадцати Апостолов, и нам также следует отказаться от того, «что хоть и является ценным, но остается земным», ради того, чтобы продвинуться на пути к единству. При этом Папа уточнил, что имеет в виду не то, что является подлинно святым и помогает встретиться с Господом, а «пагубную привычку абсолютизировать некоторые обычаи и просто привычки, которые не относятся к сущности веры». Необходимо развивать у себя сознание того, что все мы, христиане, принадлежим к одному Телу Христову. В этой связи Епископ Рима высоко оценил жест архиепископа Хризостома I, передавшего древний храм Panaghia Chrysopolitissa в городе Пафос для богослужений других христианских конфессий. Тем самым этот храм стал «осязаемым знамением сопричастности в вере и жизни под покровом Богородицы, собирающей вместе своих детей».



Свое выступление Римский Первосвященник закончил призывом: «Давайте испросим у Господа мудрости и решимости, чтобы ходить Его путями, а не нашими. Попросим об этом даре через заступничество святых». При этом Святейший Отец напомнил, что земля Кипра ознаменована служением множества мучеников и святых. Теперь эти святые взывают с небес, чтобы «соделать Кипр, который на земле является мостом между Востоком и Западом, мостом между небесами и землей».



По окончании встречи в православном Кафедральном соборе Папа Франциск отправился на футбольное поле в столичном квартале Строволос, чтобы отслужить там Святую Мессу.



По материалам Vatican News