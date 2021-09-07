Папа Франциск встретился с бездомными беженцами, приглашенными на просмотр фильма

Вечером в понедельник 6 сентября фонд «Laudato si’» и режиссер Евгений Афиниевский организовали для бездомных и беженцев просмотр документального фильма «Франциск». Как сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, по окончании фильма в фойе Зала Павла VI заглянул сам Папа Франциск, обменявшийся приветствием с сотней с лишним гостей, среди которых около двадцати человек только что прибыли из Афганистана.



В дружеской неформальной обстановке каждый участник встречи, каждая семья получили возможность лично пообщаться с Предстоятелем Вселенской Церкви, что вызвало настоящий восторг у самых молодых участников мероприятия: они не могли поверить, что перед ними – герой фильма, который они только что посмотрели. Особенно трогательной была встреча Папы с беженцами из Афганистана, а среди них – с четырьмя братьями и сестрами в возрасте от 14 до 20 лет, которые смогли выбраться из охваченной нестабильностью страны благодаря поддержке Общине Святого Эгидия. Они были вынуждены расстаться с родителями, которые ныне находятся в лагере для перемещенных лиц в Иране, и ныне находятся под опекой дяди, эмигрировавшего несколькими годами ранее. Старший из братьев Бисмиллах в интервью Vatican News рассказал, как им важно быть принятыми и услышанными, и тем более, если речь идет о самом Римском Понтифике, и о том, что знакомство с Папой Франциском стало для них источником веры в будущее.

В заключение встречи ее участники проводили Святейшего Отца до автомобиля, а после его отъезда в Дом Святой Марфы, организаторы мероприятия раздали всем продуктовые наборы.

По материалам Vatican News