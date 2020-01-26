Папа Франциск возглавил заключительное богослужение Недели молитв о единстве христиан

Вечером 25 января в римской базилике Святого Павла вне Стен Папа Франциск возглавил экуменическое богослужение Вечерни. Традиционная служба прошла на завершение 53-й Недели молитв о христианском единстве, проходившей под девизом «Оказали нам немалое человеколюбие» (Деян 28,2). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



«На этой Неделе молитв мы хотели бы научиться большему гостеприимству, в первую очередь, в отношении нас, христиан, но также и братьев и сестёр других вероисповеданий, – отметил Папа Франциск. – Гостеприимство принадлежит к традициям христианских общин и семей». Эти прекрасные обычаи забывать нельзя, подчеркнул Епископ Рима и продолжил проповедь размышлениями над чтением из Книги Деяний Святых Апостолов, в котором описывается радушный приём жителями Мальты апостола Павла, чудом выжившего при кораблекрушении. Эта история, отметил Папа, говорит также о нашем экуменическом пути, ведущем к единству. Нередко бывает так, что самые отверженные и гонимые общины подают нам прекрасный пример верности и преданности Богу: «Часто самые слабые несут важнейшую весть о спасении. Ибо так было угодно Богу: спасти нас не силой мира сего, а немощью Креста. Поэтому, мы, ученики Иисуса, должны быть осторожны, чтобы не увлечься мирской логикой: мы должны слушать малых и бедных, потому что Бог любит посылать Свои послания именно через них, наиболее похожих на Его Сына, ставшего человеком».



Святейший Отец подчеркнул, что Господь неизменно стремится спасти всех людей, и в этой перспективе нельзя посвящать себя «исключительно своим общинам: нужно быть открытыми всеобщему благу, вселенскому взору Бога, Который воплотился, дабы обнять весь род человеческий; Он умер и воскрес ради спасения всех. Если по милости Божьей мы приобретём Его видение, то сможем преодолеть наши разделения».



В богослужении, которое проходило в праздник Обращения Святого Апостола Павла, приняли участие представители православных, англиканских и других христианских общин; первое воззвание Молитвы верных прозвучало на русском языке.