Папа Франциск возглавил Мессу Первого Воскресенья Слова Божия

Утром 26 января, по случаю первого в истории Воскресенья Слова Божьего, Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра Божественную литургию. Напомним, что апостольским посланием Aperuit illis Епископ Рима постановил, дабы «третье воскресенье рядового времени было посвящено прославлению Слова Божьего, размышлению над ним и его распространению». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Если мы всем сердцем примем безвозмездную любовь Бога, то сумеем понять самый первый призыв Иисуса к человечеству: «Покайтесь; ибо приблизилось Царство Небесное», подчеркнул Святейший Отец в своей проповеди, комментируя воскресное евангельское чтение (Мф 4, 12-23). Господь пришёл в наш мир, чтобы спасти нас; Он явил нам Свою близость, которую мы никак не заслужили. Христос заботится о людях и призывает их изменить жизнь, и для этого нужно принять спасительное Божье слово, которое может полностью преобразить сердце человека, освободить его от эгоизма, помочь перейти о тьмы к свету.



Великолепие и новизна Христа проявляются также в Его парадоксальном выборе места для самой первой публичной проповеди: Он начал с самых «тёмных областей». Но такой подход присущ Богу: дело спасения берёт начало с самой далёкой окраины, «Галилеи языческой», перекрёстка разных и чужих народов: Христос не боится ходить среди тьмы и недугов наших сердец, отметил Понтифик. Господь Иисус говорит с простыми людьми на их языке, и они сразу оставляют свои дела, начиная следовать за Учителем. Этих рыбаков поразила и привлекла к себе Божья любовь, констатировал Епископ Рима: «Чтобы следовать за Иисусом, недостаточно одних лишь благих намерений: нужно каждый день слушать Его призыв. Только Христос, Который прекрасно знает нас и бесконечно любит, помогает нам выйти в открытое море жизни».



Завершая свою проповедь, Папа Франциск призвал верующих начать чтение с Евангелия, а именно, держать Священную Книгу открытой на домашнем столике, носить её в кармане или в сумке, потому что «посреди тысяч ежедневных слов лишь одно Слово – Божье – говорит нам не о вещах, а о жизни».



Во время богослужения в Ватиканском соборе одно из воззваний Молитвы верных прозвучало на русском языке.



Читайте полный текст проповеди