Проповедь Папы Франциска на Мессе Первого Воскресенья Слова Божия. 26 января 2020 г., собор Святого Петра

«Иисус начал проповедовать» (Мф 4,17). Этими словами евангелист Матфей вводит нас в тему служения Иисуса. Тот, Кто есть Слово Божье, пришел, чтобы говорить с нами Своими Собственными словами и Своей Собственной жизнью. В это Первое Воскресенье Слова Божьего давайте обратимся к истокам Его проповеди, к самому источнику Слова Жизни. Сегодняшнее Евангелие (Мф 4,12-23) дает нам возможность уяснить, как, где и кому начал проповедовать Иисус.

1. С чего Он начал? С очень простой фразы: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 4,17). Это лейтмотив всех проповедей Иисуса: сказать нам, что Царство Небесное близко. Что это значит? Царство Небесное означает владычество Божие, то есть то, каким образом Бог правит через Свои отношения с нами. Иисус говорит нам, что Царство Небесное близко, что Бог близок. Вот благая весть, вот первое Его послание: Бог не далек от нас. Тот, Кто живет на небесах, сошел на землю; Он стал человеком. Он разрушил стены и сократил расстояния. Мы сами этого не заслужили: Он спустился навстречу нам.

Это радостная весть: Бог пришел, чтобы лично посетить нас, став для этого человеком. Он воспринял наши человеческие кондиции не из чувства долга, а из любви. Ради любви Он воспринял нашу человеческую природу, ибо человек принимает то, что любит. Бог сделал Своей нашу человеческую природу, потому что Он любит нас и по собственной воле желает подарить нам спасение, которого мы не можем надеяться достичь своими силами, без посторонней помощи. Он желает оставаться с нами и дарить нам красоту жизни, мир душевный, радость ощущать себя прощенными и любимыми.

Теперь мы можем понять смысл прямого требования Иисуса: «Покайтесь!», другими словами, «измените свою жизнь». Измените свою жизнь, ибо наступило время нового образа жизни. Время, когда вы жили для себя, прошло; теперь пришло время жить с Богом и для Него, с другими людьми и для них, с любовью и для любви. Сегодня Иисус говорит нам то же самое: «Мужайтесь, Я здесь, Я с вами, позвольте Мне войти к вам и ваша жизнь изменится». Вот почему Господь посылает вам Свое слово: чтобы вы могли принять его как письмо с признанием в любви, которое Он написал вам, чтобы помочь вам понять, что Он на вашей стороне. Его слово утешает и ободряет нас. В то же время оно бросает нам вызов, освобождает нас от рабства собственному эгоизму и призывает нас к обращению. И всё это потому, что Его слово имеет силу изменить нашу жизнь и вывести нас из тьмы к свету.

2. Если мы рассмотрим, где именно Иисус инициировал Свою проповедь, то увидим, что Он начал с тех самых мест, которые тогда считались «лежащими во тьме». И первое чтение, и Евангелие говорят нам о людях, которые «сидели в стране и тени смерти». Эти люди – обитатели «земли Завулоновой и Неффалимовой, на приморском пути, за Иорданом, в Галилее языческой» (Мф 4,15-16; ср. Ис 8, 23 – 9,1). «Галилея языческая», та область, в которой Иисус начал Свое проповедническое служение, получила такое название потому, что в ней проживали люди различных этносов и даже рас, так что она стала общим домом для многих народов, языков и культур. Эта местность действительно располагалась на «пути приморском», на перекрестке дорог. Это была земля, где проживали рыбаки, бизнесмены и иностранцы. Это было определенно не то место, где можно было надеяться найти религиозную чистоту избранного народа. Однако Иисус начал именно оттуда: не с внешнего двора Иерусалимского храма, а с противоположной стороны Святой Земли, из Галилеи языческой, из приграничной области, с периферии.

Здесь опять звучит брошенный нам вызов: Слово Спасения не тяготеет к непорочным, стерильным и безопасным местам. Напротив, оно стремится проникнуть в труднодоступные и имеющие неоднозначную репутацию места нашей жизни. Теперь, как и тогда, Бог хочет посетить как раз те места, которые, как мы думаем, Он никогда не посетит. Но как часто именно мы захлопываем дверь, предпочитая скрывать свое смятение, свою темную сторону, свое двуличие. Мы удерживаем всё это запертым внутри себя самих, приближаясь к Господу с помощью нескольких заученных молитв, не позволяя Его истине по-настоящему затронуть наши сердца. Но, как говорит нам сегодняшнее Евангелие: «Иисус ходил по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь» (Мф 4,23). Он прошел весь этот разнообразный и сложный регион вдоль и поперек. Точно так же Он не брезгует исследовать регионы наших сердец, проникая в самые труднодоступные и неблаговидные уголки нашей жизни. Он знает, что только Его милостью мы можем быть исцелены, только Его присутствием преображены, только Его словом обновлены. Так откроем же лабиринты наших сердец Тому, Кто проходил «дорогой у моря». Так примем же в свои сердца Его слово, которое «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого… и судит помышления и намерения сердечные» (Евр 4,12).

3. Наконец, с кем начал говорить Иисус? Евангелие сообщает, что, «проходя близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф 4,18-19). Первыми были призваны рыбаки: не люди, тщательно отобранные за свои способности, не благочестивые люди, молящиеся в храме, а обычные труженики.

Задумаемся и о том, что сказал им Иисус: «Я сделаю вас ловцами человеков». Он говорил с рыбаками на понятном им языке. И их жизнь тут же преобразилась. Он призвал их там, где они были, и такими, какими они были, чтобы сделать их участниками Своей миссии. «Тотчас же они оставили свои сети и последовали за Ним» (Мф 4,20). Почему «тотчас»? Потому, что они почувствовали внутреннее побуждение. Они поспешили не потому, что получили соответствующий приказ, а потому, что их увлекла любовь. Чтобы следовать за Иисусом, недостаточно одних добрых дел: для этого необходимо быть внимательным изо дня в день, чтобы услышать Его призыв. Он единственный, кто знает нас и кто любит нас абсолютно и без остатка, кто ведет нас за собой в наши же собственные экзистенциальные глубины. Именно так Он вел себя с учениками, слушавшими Его слово.

Вот почему нам так нужно Его слово: чтобы мы могли расслышать среди тысяч других голосов, звучащих в нашей повседневности, тот единственный голос, который беседует с нами не о вещах, а о жизни.

Так давайте же, дорогие братья и сестры, освободим место в нашей жизни для Слова Божьего! Будем ежедневно прочитывать один или два стиха из Библии. А начнем с Евангелия: будем держать его открытым на нашем рабочем столе, носить его в кармане, читать его со своих мобильных телефонов и позволять ему изо дня в день вдохновлять нас. И тогда мы обнаружим, что Бог близок нам, что Он рассеивает нашу тьму и с великой любовью направляет нашу жизнь на глубину.

Перевод «Сибирской католической газеты»