Папа Франциск вновь реформировал Институт религиозных дел

Институт религиозных дел также будет приспособлен к новой апостольской конституции Praedicate Evangelium. Реформа предусматривает упрощенную систему управления и более четкое распределение обязанностей между руководящими органами. Сообщает русская служба Vatican News.

Согласно соответствующему хирографу, подписанному Папой Франциском 7 марта, в структуре Института религиозных дел произойдут изменения – хотя еще не прошло и четырех лет после последнего пересмотра Устава этой организации. Цель очередных изменений – говорится в документе — «обеспечить хранение переданного или вверенного физическими и юридическими лицами движимого и недвижимого имущества, предназначенного для религиозных или благотворительных целей, и распоряжение им».

Основные новшества касаются продолжительности мандата управляющих органов. Теперь он не может превышать пяти лет и может быть продлен еще на пять лет только один раз.

Обязанности различных руководящих органов теперь более четко распределены: Совет по надзору будет заниматься стратегией, общей политикой и надзором над деятельностью Института, а генеральный директор займется администрацией. Если генеральная дирекция прежде была коллегиальным органом, состоящим из директора и заместителя, то теперь он будет единоличным – в лице генерального директора, а функции заместителя директора сможет выполнять назначенный ген. директором делегат из руководящего состава.

Генеральный директор Института религиозных дел будет назначаться, как и прежде, Советом по надзору при одобрении Комиссии кардиналов, однако с этого момента он будет избираться по меньшей мере из трех подходящих кандидатов. Ген. директор может быть принят на работу как с постоянным, так и с временным контрактом.