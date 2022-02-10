Папа Франциск вновь призвал молиться о мире на Украине

Папа Франциск вновь призвал молиться о мире на Украине

Февраль 10, 2022

На общей аудиенции 9 февраля поблагодарил всех, кто 26 января присоединился к молебну об Украине. Сообщает русская служба Vatican News.

«Давайте же и дальше молить Бога мира, дабы напряженность и военные угрозы были преодолены серьезным диалогом и чтобы этому способствовали также встречи ʺнормандского форматаʺ. Не будем забывать: война – это безумие!» – сказал Святейший Отец.

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