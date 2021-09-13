Папа Франциск в Словакии – день второй: встреча с политическим истеблишментом и католическим духовенством

Словакия – это молодая страна с древней историей, которая 28 лет назад добилась государственной независимости, избежав при этом кровавых конфликтов. Сама история указывает ей ее подлинное призвание – стать «посланием мира в сердце Европы», – подчеркнул Папа Франциск, встречаясь утром 13 сентября с представителям властей, гражданского общества и аккредитованного в Словакии дипломатического корпуса в саду президентского дворца в Братиславе.



Франциск напомнил о важном значении христианства в истории Словакии, выражая пожелание, чтобы это славное духовное наследие послужило приумножению братских чувств в нынешней ситуации. Он призвал следовать примеру святых Кирилла и Мефодия, которые искали единства между всеми сторонами исторического процесса их времени – славянами, греками и латинянами, а сутью их веры была открытость другим людям, культурам и традициям: «Это есть то наследие, которое вы призваны бережно хранить, чтобы быть также и в наше время знамением единства».



Далее Святейший Отец сослался на славянскую традицию приветствовать гостей хлебом и солью. Он указал, что Священное Писание призывает не накапливать хлеб у себя, а делиться им с ближними. В широком смысле это значит заботиться о слабых, не дискриминировать никого, видеть в других людях братьев и сестер, выстраивать справедливые социальные отношения, предоставлять всем людям надлежащие условия для самореализации и работы. В этом контексте Понтифик отметил важность борьбы с коррупцией.



Говоря о символизме соли, Предстоятель Вселенской Церкви заметил, что она придает пище специфический вкус. Иначе говоря, для человеческого сообщества не достаточно только «организованных и эффективных структур”, но необходим также «вкус солидарности» и такой важный «ингредиент» как забота о ближних. «Ощущение ответственности за ближнего придает жизни вкус и помогает понять, что то, что мы отдаем, на самом деле является подарком, который делаем самим себе» – добавил Папа. Продолжая свою мысль, он обратил внимание на еще одну функцию соли – предохранять продукты от порчи м призвал словаков отстаивать свои лучшие традиции от испорченности «поверхностностью потребительства и материальной прибыли», а также от “идеологической колонизации”. Он сравнил навязывание унифицированного мышления в наше время с тем, что происходило во времена коммунистической диктатуры, а также напомнил о многочисленных словацких писателях, поэтах и деятелях культуры, которые, даже будучи в тюрьмах, оставались внутренне свободными и подавали пример «храбрости, последовательности и сопротивления несправедливости», но в первую очередь – прощения. «Это и есть соль вашей земли», – констатировал Понтифик.



В заключение Папа Франциск призвал преодолеть пандемию, приумножая «красоту бытия вместе», что требует терпения и усилий, смелости и щедрости, страсти и креативности. «Но это – то людское деяние, которое благословлено свыше», – сказал он.

Вторым пунктом повестки второго дня визита стала встреча Преемника Святого Петра со словацкими епископами, священниками, монашествующими и семинаристами в Кафедральном соборе Святого Мартина в Братиславе, в ходе которой напомнил, что Церковь призвана привлекать людей ко Христу евангельской радостью, стать закваской Царства Божьего и мира во всём мире, а также пожелал служителям Церкви не мечтать о мирском величии и могуществе, а возлюбить смирение по примеру Иисуса, Который «обнищал, чтобы обогатить нас» и «исцелить нашу уязвленную человечность».



По словам Папы Франциска, Церковь не должна изолировать себя от мирских реалий, а «жить внутри них», проявляя заботу не о развитии своих структурах и об улучшении собственного образа, а, в первую очередь, сосредотачиваясь на служении нуждам и духовным ожиданиям народа. Среди этих ожиданий Святейший Отец прежде всего упомянул свободу, без которой вообще невозможно вести речь о человеке. За свободу необходимо постоянно бороться, она подразумевает ответственность и чуткость к новому. «В духовной и церковной жизни существует соблазн удовлетвориться ложным умиротворением, дающим иллюзию безопасности, пренебрегая беспокоящим и преображающим изнутри пламенем Евангелия», – предостерег Понтифик, указав, что там, где пренебрегают свободой, Церковь рискует стать неким окаменевшим реликтом, требующим слепого подчинения, что неприемлемо для современной молодежи. Римский Первосвященник призвал духовенство не бояться «учить людей постоянным и свободным отношениям с Богом», так как Церковь «не должна стремиться господствовать над совестью людей и подавлять их, а призвана стать ‘фонтаном надежды’ в их жизни». «Евангельское послание освобождает, а не угнетает. И Церкви должно быть знамением свободы и гостеприимства!», – подытожил свою мысль Папа.



Епископ Рима призвал духовенство к креативности по примеру святых Кирилла и Мефодия, «которые учат нас тому, что евангелизация никогда не является повторением прошлого”. «Сущность Евангелия – это всегда один и тот же Христос, но пути распространения этой Благой Вести во времени и истории – разные», – пояснил Папа, попутно призвав не бояться трудностей, ведь и «Апостолы славян» сталкивались в свое время с многочисленными препятствиями и гонениями. Папа Франциск также подчеркнул необходимость для Церкви быть открытой диалогу с миром и культурой. Задание Церкви – «стать общиной, которая, возвещая Евангелие любви, помогает прорасти в окружающем мире единству, дружбе, диалогу между верующими, между различными христианскими конфессиями и между народами».



По материалам Vatican News