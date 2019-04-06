Папа Франциск в очередной раз избрал тюрьму местом Папской Мессы Вечери Господней в Великий Четверг

В пятый раз за время своего понтификата Папа Римский Франциск избрал тюрьму для совершения богослужения Великого Четверга и проведения традиционного обряда омовения ног, сообщили в Пресс-службе Ватикана 3 апреля 2019 года. Папа Франциск 18 апреля, в Великий Четверг, осуществит визит в тюрьму в Веллетри близ Рима, где отслужит Мессу воспоминания Тайной Вечери. Программой Папского визита предусмотрены встреча с заключенными, гражданским персоналом и сотрудниками Пенитенциарной полиции Италии, после чего состоится Евхаристическое богослужение с обрядом омовения ног двенадцати заключенным.

Папа Франциск в пятый раз посетит пенитенциарное учреждение в Великий Четверг. Когда он был архиепископом Буэнос-Айреса, он обычно совершал Мессу Вечери Господней не в Кафедральном соборе, а «на периферии человеческого существования», то есть в больницах, домах престарелых, приютах для бездомных или в тюрьмах. Этот обычай он привез с собой в Рим, и уже через несколько дней после избрания на Престол Святого Петра решил отслужить Мессу Великого Четверга в римском Исправительном заведении для несовершеннолетних «Casal del Marmo». Далее были благотворительное учреждение «Пресвятой Богородицы Провидения» для пациентов различной степени инвалидности (2014 год), римский Пенитенциарный комплекс «Ребиббия» (2015 год), Центр принятия беженцев в Кастельнуово-ди-Порто близ Рима (2016 год), тюрьма для осужденных за особо тяжкие преступления в Палиано (2017 год), римская тюрьма «Regina Coeli» (2018 год).

Источник: «Седмица»