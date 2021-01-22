Папа Франциск утвердил ряд декретов Конгрегации по канонизации святых

21 января Папа Франциск дал аудиенцию кардиналу Марчелло Семераро, префекту Конгрегации по канонизации святых, и одобрил декреты, касающиеся беатификационных процессов восьми слуг Божиих.

Первым из документов признается мученичество итальянского священника Джованни Форназини, который был убит из ненависти к вере в годы Второй мировой войны.

Другие декреты касаются признания героических добродетелей. Речь идет о двух итальянских священниках: Микеле Арканджело Марии Антонио Винчи, умершем в 1943 г., и Руджере Марии Капуто, умершем в 1980 г.; английской монахине Элизабет Проут, основательнице Конгрегации Сестер Пресвятого Креста и Страстей Господа нашего Иисуса Христа, умершей в 1864 г.; итальянском семинаристе Паскуале Конче, умершем в 1930 г.; и трех мирянах: Сантьяго Масарнов-и-Фернандесе, испанце, умершем в 1882 г.; Аделе Бонолис, итальянке, основательнице благотворительных «Инициатив помощи и социального искупления», умершей в 1980 г.; и Жероме Лежоне, французе, выдающемся враче-педиатре, первом президенте Папской Академии жизни, скончавшемся в 1994 г.

По материалам Vatican News