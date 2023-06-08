Папа Франциск успешно прооперирован

Зал печати Святейшего Престола сообщил, что Папа Франциск был успешно прооперирован. Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений. Папа останется в больнице до полного восстановления, передает Vatican News.

После общей аудиенции в среду 7 июня Папа Франциск отправился в университетскую клинику им. Агостино Джемелли, где после полудня ему была сделана операция под общим обезболиванием: лапаротомия и восстановление стенки брюшной полости с помощью протеза.

Решение о хирургическом вмешательстве было принято на днях бригадой лечащих врачей Святейшего Отца; оно продиктовано наличием ущемленной эвентрации с симптомами усиливающейся боли.