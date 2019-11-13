Папа Франциск скорбит в связи с убийством в Сирии армянского католического священника

Святейший Отец выразил свое соболезнование армяно-католической общине, настоятель которой погиб 11 ноября с.г. от рук боевиков так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).

«Заверяю в своем сочувствии армяно-католическую общину Камышлы в Сирии, собравшуюся на похороны своего настоятеля, священника Овсепа Петояна, убитого вчера вместе со своим отцом. Молюсь за них, за их родственников и за всех христиан в Сирии». Такую запись Папа Франциск оставил в своем Twitter’е, тем самым разделяя скорбь христиан на северо-востоке Сирии, в так называемом «Сирийском Курдистане». В понедельник 11 ноября священник Армянской Католической Церкви Овсеп Петоян, настоятель армяно-католиков в Эль-Камышлы и Эль-Хасака, угодил в засаду боевиков, направляясь в Дейр-эз-Зор, чтобы проследить там за ходом реставрации местного армяно-католического храма. В результате нападения священник и его отец были убиты, а диакон Фади Сано получил тяжелые ранения. Автомобиль, в котором они ехали, был буквально изрешечен пулями. В связи с терактом МИД Армении выступил со специальным заявлением.

По материалам Vatican News