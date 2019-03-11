Папа Франциск с сотрудниками отправился на духовные упражнения

«Желаю всем вам, чтобы начатый путь Четыредесятницы был богат духовными плодами и прошу вас поминать в молитвах меня и сотрудников Римской Курии — тех, кто сегодня вечером приступит к недельным духовным упражнениям». Такими словами Папа Франциск попрощался с верными после прочтения полуденной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 10 марта, а спустя несколько часов он вместе с руководителями ватиканских дикастерий выехал в реколлекционный Центр Отцов-Паулинов «Дом Божественного Учителя» в местечке Аричча в 30 км от Рима, где в тот же вечер начались великопостные упражнения для всех работников Римской Курии: время молитвы, интенсивного испытания совести, слушания духовных наставлений (конференций), углубленных размышлений над Словом Божиим. Их тема в этом году звучит так: «Град из пламенных стремлений. Пасхальные взгляды и жесты в жизни мира».

Традицию проведения общих духовных упражнений для Папы и сотрудников Римской Курии инициировал в 1925 г. Пий XI, пригласив двух священников-иезуитов помочь руководству Вселенской Церкви как следует подготовиться в период Адвента к встрече Рождества. В 1964 г. св. Павел VI перенес «Папские реколлекции» на время Великого Поста. Вплоть до понтификата Пия XII проводить духовные упражнения для Папы и Римской Курии поручалось исключительно иезуитам, а позднее — различным кардиналам, епископам и членам ряда монашеских Орденов. Почти 90 лет эти духовные упражнения проходили исключительно в стенах Ватикана, и лишь Папа Франциск (сам член Общества Иисуса) прибег к иезуитской практике: собираться в тихом месте, отделенном от места повседневных трудов и проживания, что способствует большей духовной сосредоточенности. Именно таким местом и является Аричча, куда участники духовных упражнений добираются на автобусе.

В этом году реколлекции начались в воскресенье 10 марта размышлением на тему «Мы здесь как раз с этой целью», поклонением Святым Дарам и молитвой Вечерни. Во все последующие дни в 7.30 будет служиться св. Месса, а после завтрака будет заслушиваться утренняя конференция; по ее окончании — личная медитация в тишине. Послеобеденная конференция с медитацией будут проходить с 16.30, а завершаться каждый очередной день будет Адорацией и Вечерней. В последний день реколлекций, 15 марта, состоится только одна конференция с последующей медитацией в первой половине дня, после чего участники духовных упражнений вернутся в Ватикан.

Руководить духовными упражнениями для Папы и Римской Курии на этот раз будет аббат-бенедиктинец Бернардо Франческо Мария Джанни, настоятель бенедиктинской обители во Флоренции. 50-летний иеромонах является известен в качестве проницательного духовника и видного ученого: он является членом Бенедиктинского центра исторических исследований в Италии, членом редколлегии журнала L’Nuovo, посвященного проблематике монашеской культуры, сотрудничает с Международным Обществом изучения латинского средневековья.

По материалам Vatican News