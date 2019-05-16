Папа Франциск прокатил детей мигрантов на своем папамобиле

Папа Франциск прокатил детей мигрантов на своем папамобиле

Май 16, 2019

15 мая, перед началом традиционной Общей Папской аудиенции по средам, когда Понтифик объезжал собравшихся на площади Святого Петра паломников, он пригласил сесть в свой восьмерым детям, несколько месяцев тому назад пробравшимся в Италию по гуманитарным коридорам. Эти родом из разных стран, в том числе из Сирии, Нигерии и Конго, в настоящее время проживают со своими семьями в Социальном центре Рокка-ди-Папа региона Лацио близ Рима.

Источник: Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна