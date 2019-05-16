Папа Франциск прокатил детей мигрантов на своем папамобиле

15 мая, перед началом традиционной Общей Папской аудиенции по средам, когда Понтифик объезжал собравшихся на площади Святого Петра паломников, он пригласил сесть в свой папамобиль восьмерым детям, несколько месяцев тому назад пробравшимся в Италию по гуманитарным коридорам. Эти дети родом из разных стран, в том числе из Сирии, Нигерии и Конго, в настоящее время проживают со своими семьями в Социальном центре Рокка-ди-Папа региона Лацио близ Рима.

Источник: Vatican News