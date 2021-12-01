Папа Франциск продолжил свой цикл катехез, посвященных святому Иосифу

В первую среду декабря на общей аудиенции, проходившей в Зале Павла VI, Папа Франциск вернулся к своим размышлениям о святом Иосифе, предложив задуматься о том, чему Обручник Пресвятой Богородицы может научить молодых христиан, готовящихся к вступлению в брак.

Святейший Отец отметил, что многие подробности, касающиеся жизни святого Иосифа, можно найти в апокрифах: таким образом христианская община стремилась восполнить пробелы, обусловленные скудостью сведений о нём в канонических Евангелиях. На самом же деле, всё самое существенное для понимания личности Иосифа можно найти как раз в Евангелиях. Так евангелист Матфей, описывая ситуацию возникшую перед Рождеством Иисуса, называет Иосифа «мужем праведным»: он хотел тайно «отпустить» беременную Марию, с Которой был обручен. Между тем, Мария и Иосиф еще не начали жить вместе, и по древнему Закону Моисея «неверная жена» подлежала побитию камнями. Но позднее эта жестокая практика была смягчена: жених просто официально отказывался от недостойной невесты, а она в одиночку несла все негативные социальные последствия публичного разоблачения. «Праведным» в иудейском понимании был такой человек, который всегда и во всех обстоятельствах строго следовал букве Закона. Но в данном случае любовь к Марии и доверие, которое Иосиф к Ней питал, подсказали ему «третий выход»: «отпустить» ее, но «тайно», без публичной огласки. И в этот момент в дело вмешался Ангел Божий, во сне пояснивший Иосифу, что Дитя в лоне Марии было зачато «от Духа Святого», и повелевший «праведному» потомку Давида принять Марию в свой дом. Таким образом у «праведности» Иосифа появилось еще одно, «вертикальное» измерение. «Как же важно всем нам вести праведный образ жизни, но при этом остро ощущать нужду в благодати Божией, способной расширить горизонты нашего восприятия, помогающей нам истолковать сложившиеся обстоятельства с порой неожиданной, провиденциальной точки зрения!» – подытожил Римский Первосвященник.

Далее Преемник Святого Петра остановился на еще одном аспекте той же истории: поскольку Мария и Иосиф были обручены, они, вероятно, строили совместные планы на будущее, но у Бога были для них Свои планы, которые, быть может не без внутренней борьбы и конфликта, были ими восприняты. «Дорогие братья, дорогие сестры! Очень часто наша жизнь оказывается совсем не такой, какой мы ее себе представляли. В частности, бывает нелегко сменить логику влюбленности на требования ответственной, зрелой любви», – продолжил свою мысль Епископ Рима, добавив, что как раз там, «где влюбленность с ее ожиданиями кончается или отходит на задний план приходит настоящая любовь». «Любить по-настоящему – это не значит претендовать на то, чтобы другой человек, да и вообще жизненные обстоятельства, соответствовали нашим ожиданиям. Это, скорее, значит в полноте свободы брать на себя ответственность за ту ситуацию, в которой мы оказались», – сказал Предстоятель Вселенской Церкви, призвав в заключение будущих христианских супругов «стать свидетелями такой любви, которая отважится перейти от логики влюбленности к логике зрелых отношений, способных выдержать проверку временем».

Папа Франциск завершил свою катехезу молитвой к Святому Обручнику: «О святой Иосиф, ты по-настоящему любил Марию и при этом добровольно согласился отказаться от своих планов, чтобы оставить пространство деянию Божию, помоги же всем нам позволить Господу удивлять нас, научи относиться к жизни не как к чему-то угрожающему, от чего следует защищаться, а как к тайне, скрывающей секрет истинной радости. Испроси для всех обрученных дар радости и решимости, дабы они в полной мере осознали, что лишь милосердие и прощение делают возможной любовь. Аминь».

По материалам Vatican News