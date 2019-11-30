Папа Франциск призвал завоевывать мир исключительно радостью и любовью

В субботу 30 ноября Папа принял на аудиенции в Ватикане участников встречи, посвященной его Апостольскому увещанию «Evangelii gaudium».



Понтифик напомнил, что сегодня многие далеки от опыта пасхальной радости, присущей первым ученикам Христа, хотя «тоска по Богу, по бесконечной и истинной любви, коренится в сердце каждого человека». Людям нужны евангелизаторы, «похожие на ангелов-хранителей, посланников добра, которые не дают готовых ответов, но разделяют жизненно важный вопрос, с которым Иисус обратился к Марии Магдалине, назвав ее по имени: ‘кого ищешь?'(Ин 20,15)». «И если бы с этой Божьей любовью заглянуть в сердца людей, которые, дыша равнодушием, задушены потребительством, часто проходят мимо нас, как бы ничего не произошло, – продолжил Папа – там можно увидеть, в первую очередь, потребность в Боге, поиск вечной любви, вопрос о смысле жизни, о боли, о предательстве, об одиночестве». В этом контексте труженикам на ниве церковной евангелизации следует сопутствовать современному человеку, никогда не забывая при этом о своей обязанности находиться в постоянном движении, ища встречи с ближним. Католический евангелизатор не может оставить позади или держать на расстоянии кого-либо, не имеет права замкнуться в комфортной для себя группе, избегая мира.



«Дорогие братья и сестры, пусть вас не сдерживают страх перед возможными ошибками и опасение перед новыми, неизведанными путями. Не существует никаких приоритетов, более значимых, чем возвещение Воскресения и керигмы надежды!» – воскликнул Святейший Отец и напомнил, что первые христиане, подвергавшиеся гонениям, были озабочены не защитой от империи, которая казнила их, но эффективностью возвещения Иисуса даже ценой собственной жизни.



«Так давайте же не дадим заразить себя пораженческим духом, в понимании которого всё идет не так: это не Божий подход. Чтобы избежать потери евангельского энтузиазма, давайте будем почаще призвать Самого Главного Евангелизатора, Духа Святого, Духа радости, который поддерживает живым миссионерский пыл, преображающий нашу жизнь в историю любви с Богом, Который, со Своей стороны, приглашает нас завоевывать мир исключительно любовью и понимать, что жизнью подлинно обладает тот, кто ею щедро делится», – сказал в заключение Папа Франциск, подводя итог встрече, организованной Папским Советом по содействию новой евангелизации.

По материалам Vatican News