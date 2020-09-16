Папа Франциск призвал воспитывать молодых миротворцев

В предисловии к книге Ватиканского книжного издательства Святейший Отец поощряет сотрудничество между Церковью и университетами во имя мира без войн и насилия. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Инвестировать в молодое поколение, чтобы противостоять нынешней атмосфере войны и взаимного насилия: к этому призывает Папа Франциск в предисловии к новой книге «За науку мира», опубликованной Ватиканским книжным издательством (LEV). Книга вышла под редакцией Гильфредо Маренго, вице-президента и доцента богословской антропологии в Папском теологическом институте им. Иоанна Павла II; на её страницах собраны размышления о будущем мира на земле.

В своём предисловии Епископ Рима говорит о характерных чертах миротворца, напоминая о своём недавнем решении организовать в Папском Латеранском университете новый образовательный курс по миротворчеству. Святейший Отец обращается, в частности, к молодым людям, которые хотят специализироваться в этой материи: по его словам, вкус к учёбе должен сопровождаться евангельским вдохновением сердца, готового разделить надежды и тревоги наших современников. «Хороший миротворец, – пишет Папа, – должен иметь такой взгляд на мир и историю, который избегает ‘диагностических крайностей’, не всегда сопряженных с решающими и действительно применимыми предложениями». Святейший Отец подчёркивает, что это вопрос «выхода за рамки чисто социологического подхода, претендующего охватить всю реальность нейтральным и стерильным образом»: нужно «учиться быть внимательным к знамениям времени, чтобы действовать с подлинным евангельским распознаванием».

Среди авторов книги «За науку мира» – архиепископ Пол Ричард Галлахер, ватиканский секретарь по связям с государствами, и кардинал Ренато Раффаэле Мартино, бывший президент Папского Совета «Справедливость и мир» и Папского Совета по душепопечению о мигрантах и странствующих.