Папа Франциск призвал Церковь молиться в декабре о катехизаторах

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на декабрь. В центре внимания Папы Франциска – служение, миссия и призвание катехизаторов: Святейший Отец благодарит их за энтузиазм в передаче веры и призывает возвещать Евангелие с помощью новых языков, прокладывая новые пути. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Катехизаторы, – отмечает Папа Франциск, – выполняют незаменимую миссию передачи и углубления веры. Служение мирян-катехизаторов – это призвание, миссия. Служить катехизатором означает ‘быть им’, а ‘не работать им’. Речь идёт о целостном образе жизни, и нужны хорошие катехизаторы, которые одновременно являются и спутниками, и педагогами. Нужны креативные люди, которые провозглашают Благую Весть не вполголоса и не криком, но собственной жизнью, смиренно, на новых языках, открывая новые пути. Во многих епархиях, на многих континентах евангелизация в основном находится в руках катехизаторов. Будем же благодарны им за внутренний энтузиазм, с которым они живут своей миссией на служении Церкви. Помолимся вместе за катехизаторов, призванных возвещать Слово Божье, дабы они могли свидетельствовать о нём смело и креативно, с силой Святого Духа, с радостью и с большим миром», – призвал Святейший Отец.