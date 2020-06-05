Папа Франциск призвал молиться в июне за тех, кто страдает

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на июнь 2020 года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В то время как пандемия коронавируса поражает многие регионы мира, Святейший Отец вверяет молитвам Церкви всех, кто вынужден бороться с разного рода трудностями. В начале месяца Епископ Рима призывает верующих всех стран к действенному состраданию:

«Многие люди страдают от тяжких лишений. Мы можем помочь им, сопровождая их в пути с великим сочувствием. Сострадание преображает жизнь людей и приближает их к Сердцу Христа, Которое вовлекает всех нас в революцию нежности. Помолимся о том, чтобы те, кто страдают, обрели путь жизни, позволив Сердцу Иисуса прикоснуться к себе».