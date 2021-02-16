Папа Франциск принял участие в акции памяти ливийских новомучеников, погибших в 2015 году

Папа Франциск через свое видеопослание присоединился к поминовению 21 мученика, казнённых шесть лет назад самопровозглашённым «Исламским государством» (запрещено в РФ): «Это наши святые, святые всех христиан». Сообщает Vatican News.

Святейший Отец вспоминает свидетельство веры этих отважных «христиан, крещённых водой и Духом Святым, а в тот день крещённых также кровью». Ещё в 2015 году Патриарх Коптской Православной (Древневосточной) Церкви Тавадрос II включил их имена в поместный Синаксарь (восточный эквивалент Римского мартиролога), почитая их как святых. Папа Франциск подчёркивает, что они и «наши святые»: «Они святые для всех христианских конфессий и традиций, те, кто убелили свою жизнь кровью Агнца», часть верного Народа Божьего.

В центре видеопослания Папы – вера новомучеников и их свидетельство об Иисусе Христе. Святейший Отец отметил, что это были самые обычные люди, которые уехали работать за границу, чтобы содержать свои семьи, приносить домой хлеб, «достойно трудясь»: «Эти люди свидетельствовали об Иисусе Христе. Сражённые жестокостью ‘Исламского государства’ (запрещено в РФ), они умирали со словами ‘Господи Иисусе!’, исповедуя имя Иисуса. Да, произошла трагедия, эти люди на берегу лишились жизни; но верно и то, что тот берег был благословлён их кровью. Более того, истина в том, что благодаря своей простоте, своей простой, но последовательной вере они обрели величайший дар, который может получить христианин: свидетельство об Иисусе Христе вплоть до самопожертвования». «Я благодарю Бога, нашего Отца, за то, что Он даровал нам этих отважных братьев, – продолжил Папа Франциск. – Благодарю Святого Духа за то, что Он даровал им силу и стойкость, чтобы прийти к исповеданию Иисуса Христа вплоть до пролития крови». Святейший Отец поблагодарил также «епископов и священников сестринской Коптской Церкви, которые их воспитали и научили возрастать в вере» и выразил признательность матерям этих убитых христиан, «которые вскормили их веру»: «Это матери святого Народа Божьего, передающие веру на диалекте, который выходит за рамки языков».

В акции поминовении мучеников также приняли участие коптский Патриарх Тавадрос II и примас Англиканской Церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. «Я присоединяюсь ко всем вам, братья во епископстве, присутствующие на этом поминовении, – сказал Папа. – К тебе, великий, возлюбленный Тавадрос, брат и друг епископ. К тебе, Джастин Уэлби, который тоже пожелал прийти на эту встречу». Но прежде всего Святейший Отец завил о своем присоединении к верному святому Народу Божьему, который «в своей простоте, последовательности и противоречиях, благодати и грехах продолжает исповедовать Иисуса Христа: Иисус Христос есть Господь»: «Возношу благодарение вам, христианские святые всех конфессий, за ваше свидетельство. Благодарение Тебе, Господи Иисусе Христе, за то, что Ты так близок к Своему народу и не забываешь о нём».

В заключение своего видеопослания Папа Франциск призвал верных к молитве о двадцати одном коптском мученике, дабы они «ходатайствовали за всех нас перед Отцом Небесным». Непосредственно по убиении новомучеников в феврале 2015 года Епископ Рима совершил Мессу в их память в часовне Дома Святой Марфы: «Да примет их Господь как мучеников», – воззвал тогда Папа Франциск.