Папа Франциск принял руководителей Ордена кармелитов

Созерцание, молитва и сострадание – это лишь некоторые черты, присущие монахам-кармелитам. На это обратил внимание Франциск 21 сентября с.г., принимая в Ватикане участников Генерального капитула Ордена.

«Бог благословил Кармель особой харизмой, чтобы обогатить Церковь и возвестить радость Евангелия миру, бескорыстно делясь тем, что вы получили столь преизобильно и в ликовании», – сказал Папа, обращаясь к Братьям Пресвятой Девы Марии с горы Кармель.



Святейший Отец указал на три руководящих принципа, которые должны формировать жизнь монахов-кармелитов. Верность и созерцание – это первое и основное для каждого инока, – напомнил он. «Церковь ценит вас и считает Кармель школой созерцания. Как свидетельствует богатая духовная традиция, ваша миссия приносит свои плоды в той степени, в какой зиждется на личных отношениях с Богом», – подчеркнул Понтифик.

Второй принцип – это духовное сопровождение и молитва. Кармель является синонимом духовной жизни, но «пребывание в Боге» и «пребывание в своих делах» не всегда совпадают. Забота о «тысяче дел Божиих», не будучи по-настоящему укорененным в Нем, рано или поздно приведет нас к ощущению, что мы потеряли Бога. Папа также предостерег от одного из величайших соблазнов, стоящего перед Церковью и духовенством, – соблазна секуляризации.



Понтифик обратил внимание своих гостей на третий принцип – снисходительность и сочувствие. «Человек, который созерцает, имеет сострадательное сердце. Когда любовь ослабевает, всё теряет свой вкус. Заботливая и творческая любовь – это бальзам для тех, кто устал и обременен, для тех, кто страдает от одиночества, молчания Бога, духовной пустоты, несчастной любви», — подчеркнул Папа Франциск и подвел итог: «Сегодня нам нужна революция снисходительности, которая сделала бы нас более чувствительными к ‘темным ночам’ и драмам человечества».



По материалам Vatican News