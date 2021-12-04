Папа Франциск прибыл в Грецию и встретился с истеблишментом страны

В субботу 4 декабря утром Папа Франциск покинул остров Кипр и начал свой Апостольский визит в Республику Греция. Первым событием дня стала встреча в Афинах с властями страны – президентом, премьер-министром и делегатами общественных организаций, а также дипломатическим корпусом. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В свой речи Святейший Отец подчеркнул исключительную важность Афин и Греции для Европы и всего современного мира: «От горы Олимп и Акрополя до горы Афон Греция приглашает людей всех времён направить жизненный путь к высотам – к Богу, потому что мы нуждаемся в трансцендентности, чтобы быть по-настоящему людьми». Если сегодня, на возникшем здесь Западе, «потребность в Небесах, как правило, затушёвывается, попадает в ловушку безумия тысяч земных дел и ненасытной жадности обезличивающего потребительства, эти места приглашают нас восхититься бесконечностью, красотой бытия, радостью веры», подчеркнул Папа. Именно отсюда выходили пути Евангелия, объединяя Восток и Запад, Святую Землю и Европу, Иерусалим и Рим: Евангелие на греческом языке несло миру Благую Весть о том, что Бог любит человечество. Афины, подчеркнул Епископ Рима, глубоко повлияли и на развитие общества: именно здесь, в сердце Средиземноморья, зародилось исследование истории, появились понятия гражданства, полиса и демократии, – истоки современного Европейского союза.

Теперь же, отметил Папа, демократия находится в упадке, причем не только в Европе: проблемы безопасности, дурман потребительства, бюрократия, усталость и недовольство приводят к некоему «демократическому скептицизму». Лекарством от него должна быть «не абстрактная идеологическая колонизация, а хорошая политика» – наивысшая гражданская ответственность, «искусство общего блага», направленное прежде всего к самым слабым членам общества. Демократия требует всеобщего активного участия и конкретного сотрудничества; она нуждается в международном содействии делу мира через многосторонний подход, которому чужды националистические притязания. Демократия нуждается в политике, «ставящей общие нужды выше частных интересов», подчеркнул Папа Франциск, и эту цель должно питать стремление к совместному пути. В связи с этим Предстоятель Вселенской Церкви выразил признательность за трудный путь, который привёл к подписанию соглашения между Греческой Республикой и Республикой Северная Македония.

Папа напомнил об оливковом дереве – красноречивом символе Средиземноморья: на фоне израненного пожарами ландшафта Греции это дерево «может символизировать волю к борьбе с климатическим кризисом и его разрушениями». Понтифик выразил надежду, что обязательства по борьбе с изменением климата «не останутся лишь витриной, а будут серьёзно выполняться», чтобы детям не пришлось расплачиваться за очередное лицемерие отцов.

Папа Франциск высоко оценил гостеприимство Греции, которая, несмотря на экономический кризис, принимает многих мигрантов, в то время как другие страны Европы медлят из-за «националистического эгоизма» и закрывают свои двери перед «главными героями ужасной современной одиссеи». Преемник Святого Петра подчеркнул, что «нас объединяют страдания», и нужно превратить то, что кажется досадной неприятностью, «в смелую возможность построить более интегрированное и мирное будущее». На этом пути большим испытанием стала пандемия COVID-19: она заставила нас заново увидеть в себе хрупких людей, нуждающихся в помощи. Поместная Католическая Церковь, отметил Папа, вносит свой вклад в возрождение страны, напоминая также о клятве Гиппократа, в частности, «о поддержании уровня жизни ради блага больных», о «защите жизни в любое время, особенно в материнской утробе». Никогда нельзя забывать о стариках и о том, что «жизнь является правом, в отличии от смерти, которую следует принимать, а не управлять ею».

Епископ Рима подчеркнул, что Греческую Республику можно назвать «памятью Европы», и он рад посетить её спустя двадцать лет после исторического визита Папы Иоанна Павла II и в двухсотую годовщину независимости страны. Святейший Отец поблагодарил греческие власти «за общественное признание местной католической общины» и заверил в её «готовности содействовать общему благу греческого общества», надеясь, что Католической Церкви всегда будут гарантированы условия, необходимые для эффективного служения. В заключение Папа Франциск выразил признательность властям Греции за их приверженность братству и призвал способствовать продвижению страны «в направлении открытости, инклюзивности и справедливости».



Позднее в субботний день Римский Первосвященник нанесет визит вежливости Архиепископу Афинскому и всея Эллады Блаженнейшему Иерониму II, после чего пообщается с католическими епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами, а вечером в частном порядке побывает в местной общине иезуитов. На воскресенье 5 декабря запланировано посещение острова Лесбос и встреча на нём с беженцами. В тот же день Папа вернется в Афины и отслужит Мессу в концертном зале «Мегарон», после чего вновь встретится с Иеронимом II. В последний день визита, в понедельник 6 декабря, он побывает в гостях у председателя парламента, а затем – в местной школе Святого Дионисия, опекаемой сестрами-урсулинками, – в гостях у молодежи. 35-й Апостольский визит Папы Франциска завершится 6 декабря в 11.30 по среднеевропейскому времени, прибытие в римский аэропорт Чампино запланировано на 12 часов 35 минут.

Отметим, что католическая община Греции насчитывает 133 тысячи верных, что составляет 1,22% от всего населения страны. В настоящее время католические структуры Греции включают в себя 4 архиепархии, 4 епархии и 1 апостольский викариат латинского обряда, Апостольский экзархат византийского обряда и Ординариат Армянской Католической Церкви. Верных окормляют 94 священника. В стране трудятся 6 миссионеров-мирян, имеется 143 катехизатора. Заботам католиков вверена одна больница, пять домов для престарелых и инвалидов, детские дошкольные учреждения и начальные школы.