Папа Франциск прибыл в Абу-Даби и провел приватную встречу с наследным принцем

3 февраля в десять часов вечера по местному времени Папа Франциск прибыл в международный аэропорт Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов), где его встретили наследник престола шейх Мохаммед ибн Зайд Аль Нахайян и верховный имам египетского университета «Аль-Азхар» Ахмад аль-Тайиб. Именно этот выдающийся и авторитетный представитель исламского мира будет сопровождать Святейшего Отца во всех его встречах, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Поскольку в ОАЭ нет Апостольской нунциатуры, Папа остановился в почетной резиденции Мушриф-Палас. В понедельник рано утром Святейший Отец отслужил в частном порядке Мессу и затем отправился в Президентский дворец, где состоялась официальная церемония приветствия высокого гостя. Затем Папа Франциск и наследный принц провели приватную встречу продолжительностью около 20 минут и обменялись подарками: Святейший Отец подарил шейху медаль с изображением встречи между святым Франциском Ассизским и султаном Аль-Маликом Аль-Камилем, о которой рассказано в девятой главе Большой легенды. Надпись по-латински гласит: «Сделай меня орудием Твоего мира», — это и есть девиз апостольского визита Папы в Арабские Эмираты.

Шейх Мохаммед ибн Зайд Аль Нахайян со своей стороны вручил Папе подписанный 22 июня 1963 года нотариальный акт о дарении земли для строительства первого католического храма в ОАЭ.

