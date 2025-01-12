Папа Франциск преподал Таинство Крещения 21 младенцу (+ ФОТО)

В воскресенье 12 января, в праздник Крещения Господня, Папа Франциск совершил в Сикстинской часовне Святую Мессу, на которой окрестил 21 новорождённого ребёнка из семей ватиканских сотрудников, сообщает русская служба Vatican News.

«Важно, чтобы дети чувствовали себя хорошо и комфортно, потому что сегодня командуют они, а мы должны служить им с помощью Таинства и молитвы», – отметил Епископ Рима, попросив матерей покормить малышей, если они проголодаются, и переодеть их, если им станет жарко.

«Сегодня каждый из вас, родителей, и сама Церковь преподносят величайший дар: дар веры детям. Давайте же отправимся в путь во имя Отца, Сына и Святого Духа!»

В начале литургического обряда Таинства Крещения Папа Франциск обратился к участникам Мессы, указывая на будущих маленьких христиан:

«Вознесём молитвы Господу, дабы они возрастали в вере, в истинной человечности, в семейной радости».