Папа Франциск пожертвовал пятьдесят тысяч евро мигрантам на границе Беларуси и Литвы

Через Департамент служения целостному развитию человека Папа Франциск направил вильнюсскому отделению «Каритас» финансовую помощь на приобретение предметов первой необходимости для мигрантов, заблокированных на границе между Беларусью и Евросоюзом. Сообщает русская служба Vatican News.

Жертвуя 50 000 евро организации Caritas Vilnius, Святейший Отец выражает духовную близость к мигрантам на восточной границе Литвы и поддерживает благотворительную деятельность фонда на благо этих нуждающихся. Согласно коммюнике Департамента служения целостному развитию человека, выделенная сумма «будет использована – в сотрудничестве с Апостольской нунциатурой в Литве – для оказания помощи и закупки лекарств, продуктов питания и тёплой одежды, чтобы облегчить тяжёлые условия жизни, в которых оказалось население этой холодной зимой, усугубляемой, к сожалению, затянувшимся пандемическим кризисом».

Епископ Рима выражает отеческое ободрение, неоднократно высказанное «во время воскресных молитв ‘Ангел Господень’ в конце 2021 и начале 2022 года в адрес мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, которые находятся в этом районе».